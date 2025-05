Aumento confirmado para jubilados y AUH: cuánto se cobra en junio y qué pasa con el bono

image.png El bono de $70.000 para jubilados con la mínima sigue en pie, pero sin aumentos previstos por ahora. Foto: Anses/Auh.

Cuánto se cobra en junio: jubilaciones, AUH y bono

Con este porcentaje, el haber mínimo jubilatorio pasará de $296.364 a aproximadamente $305.376, mientras que la AUH escalaría de $106.536 a unos $109.732 por hijo. Ojo: recordemos que la Anses retiene el 20% mensual, por lo que lo que efectivamente se cobra en mano es $87.785.

Además, en junio se suma el medio aguinaldo, lo que genera un plus clave para los bolsillos. Aunque todavía no hubo anuncio formal sobre el bono extra, todo indica que seguirá vigente. El refuerzo de $70.000 para jubilados con haberes mínimos se mantendría sin cambios, ya que desde el Ejecutivo avisaron que no hay margen para aumentarlo.

Cómo se calcula el aumento

Para que no queden dudas: los incrementos para jubilados, pensionados y titulares de la AUH se ajustan cada mes según el IPC de dos meses atrás. Es decir, el aumento que se cobrará en junio corresponde a la inflación de abril, y así seguirá mes a mes. Se trata de un esquema que busca mantener los ingresos actualizados con la evolución de los precios.