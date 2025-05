Analía Franchín confesó lo peor sobre Nancy Pazos por su actitud con Mariana Brey y su entrevista a Milei

Claro que puntualmente sobre la decisión de la ex de Diego Santilli de no ir al programa el día de la entrevista, Analía opinó que Nancy "debería haber ido", si bien dijo haberle creído cuando declaró que prefirió no estar presente porque sentía que no lo podría manejar.

Fue allí que Adrián Pallares y Rodrigo Lussich invitaron a Franchín a ver las declaraciones que su polémica compañera hizo a Intrusos, donde deslizó que estaba tranquila, de vacaciones y que el lunes volvería al programa de Georgina Barbarossa. Así como también argumentó su actitud de ausentarse del ciclo sin pelos en la lengua.

"Yo cuando el domingo me enfrenté a esta situación, llamé a un par de colegas y les dije a ver qué pensaban . Ellos fueron los que me aconsejaron bien y me dijeron que diese un paso al costado. Lo mío fue una cosa estomacal primero y después reflexionada con amigos", señaló segura de sí misma.

De esta manera, tras la nota, ante la consulta de si el lunes cuando Pazos regrese al programa de Telefe debe volver como si nada, Franchín fue directa. "Yo no podría volver como si nada. Volvería incómoda. Ella puede volver, lo que no creo es que la producción la espere como si nada el lunes", sentenció tajante.

Se supo qué decisión tomó la producción de Georgina Barbarossa con Nancy Pazos tras la polémica

La relación de las periodistas Nancy Pazos y Mariana Brey se tornó tirante con el pasar de los días, algo que queda en evidencia en la mesa de A la Barbarossa (Telefe). Sin embargo, la también conductora explotó tras enterarse que su compañera entrevistaría al presidente Javier Milei.

Tras enterrar los rumores que vincularon sentimentalmente a Mariana Brey con Javier Milei, en el ciclo de Georgina Barbarossa anunciaron que la periodista entrevistaría al Presidente y que la nota sería puesta al aire el lunes 12 de mayo.

Ante este marco, se conoció que Nancy Pazos se negó a ir al programa, donde se desempeña como panelista al igual que Brey, debido a la entrevista.

El accionar de Pazos, generó que la producción se moleste con la panelista y que decidió que no fuera en toda la semana, según se supo. Ante la incertidumbre de su continuidad en el programa éxito de las mañanas de Telefe, PrimiciasYa habló con gente de la producción y revelaron qué sucederá con Nancy.

De acuerdo a lo que le contaron a este portal, Nancy Pazos volverá el próximo lunes 19 de mayo al programa y aclararon que la mayor molestia con ella fue su faltazo al ciclo y no las declaraciones que hizo después en la radio donde cuestionaba el poco rating que había logrado la nota de Brey con Milei.