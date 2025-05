CHAU a estas PENSIONES de ANSES: el Gobierno dará de BAJA a quienes no cumplan un REQUISITO CLAVE

Según la nueva normativa, los beneficiarios no podrán permanecer fuera del país por un período superior a 90 días consecutivos en un año. Esta medida implica que cualquier ausencia mayor a este límite podría resultar en la suspensión de los haberes, afectando directamente a los beneficiarios que residen temporalmente fuera de Argentina o que viajan al exterior por periodos prolongados.

Para verificar el cumplimiento del requisito, ANSES trabajará en conjunto con la Dirección Nacional de Migraciones, utilizando sus registros para constatar la salida y el ingreso al país de cada titular.

Esta comprobación de movimientos migratorios se convierte en una herramienta clave para la institución, ya que le permite monitorear si los beneficiarios de estas pensiones cumplen con el tiempo de permanencia en territorio argentino.

image.png Anses ya publicó las fechas de cobro para las Pensiones No Contributivas. Foto: Internet.

Qué pasa si suspenden mi pensión de ANSES y cómo la puedo volver a cobrar

Quienes no hayan cumplido con la condición perderán el beneficio, y no podrán tener sus haberes hasta que se solicite la activación correspondiente y el titular se encuentre nuevamente en el país.

Sin embargo, esta reactivación no es automática ni garantizada, ya que la normativa establece que aquellos que pierdan el beneficio debido al incumplimiento de esta condición podrían no tener la posibilidad de recuperarlo si el motivo fue una estancia fuera del país prolongada y no justificada.

Para reactivar la prestación, el titular deberá estar físicamente en Argentina y presentar una solicitud formal ante ANSES, demostrando que ha regresado al país y que cumple con las condiciones vigentes.