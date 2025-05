Sueño con escaleras: ¿estás subiendo, bajando o estancado en tu vida?

image.png Cuando una escalera no termina nunca en un sueño, tu inconsciente puede estar reflejando agotamiento o dudas existenciales. Foto: Internet/Sueño.

Bajar: miedo, retrocesos o introspección

En cambio, soñar que bajás una escalera puede tener distintas lecturas según cómo te sentís. Si lo vivís con miedo o incomodidad, puede indicar que te sentís estancado o que algo te está tirando para abajo emocionalmente. Pero si bajás con calma o curiosidad, también puede representar introspección: estás yendo hacia adentro, conectando con partes tuyas que no explorabas hace tiempo.

Escaleras trabadas o imposibles

¿Intentás subir o bajar y no podés? ¿La escalera está rota, interminable o no lleva a ningún lado? Entonces el sueño puede estar hablando de frustración o sensación de estar atrapado. Tal vez querés avanzar pero no sabés por dónde, o te da miedo elegir mal. En esos casos, la escalera funciona como metáfora clara: necesitás revisar tus decisiones antes de dar el próximo paso.