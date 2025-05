Si tu sueño fue hacer las valijas: ¿te estás preparando para un cambio sin darte cuenta?

Sueño: ¿Qué estás metiendo en la valija? Todo importa

En estos sueños, los objetos que guardás pueden darte pistas claves. Si ponés ropa, documentos o cosas preciadas, quizás estés priorizando lo esencial o pensando en proteger tu identidad. Si la valija está desordenada o no podés cerrarla, puede reflejar que no estás listo para soltar el pasado, o que hay algo que todavía te pesa. Tu inconsciente arma esa valija con las emociones que no estás procesando del todo.