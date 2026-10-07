Agarraron infraganti a Sofi Martínez y Diego Leuco en la despedida de Messi: "Mirá cómo lo..."

Cómo está la relación entre Diego Leuco y Sofi Martínez

La relación entre Diego Leuco y Sofi Martínez volvió a quedar bajo la lupa y, en las últimas horas, nuevas imágenes reavivaron las versiones sobre un posible acercamiento entre ambos. Después de los rumores que durante meses rodearon a la expareja, distintos gestos recientes volvieron a alimentar la posibilidad de que estén atravesando una nueva etapa en su vínculo.

En esta oportunidad, el periodista y la conductora fueron vistos juntos en un aeropuerto, poco antes de que Leuco emprendiera un viaje. La escena llamó especialmente la atención porque, según trascendió, al momento de despedirse tuvieron un abrazo y un beso en la boca, un gesto que rápidamente volvió a instalar las especulaciones sobre una posible reconciliación.

El video fue publicado por la cuenta de Instagram lomaspopucom, que además aportó detalles sobre el momento. “Él estaba esperando, después él se fue de viaje, se despidieron con un abrazo y un beso en sus labios”, sostuvo el portal.

La escena se suma a una serie de señales que, en las últimas semanas, hicieron que los rumores sobre una segunda oportunidad cobren cada vez más fuerza. Aunque ninguno de los dos confirmó públicamente que hayan retomado la relación, la cercanía que vienen mostrando volvió a despertar interrogantes sobre cuál es actualmente el vínculo que mantienen.

Uno de los momentos que también había generado comentarios fue su encuentro en La Peña de Morfi (Telefe). Allí, la complicidad entre ambos y algunas de sus declaraciones fueron interpretadas como indicios de un acercamiento, en medio de las versiones que sostienen que podrían estar reconstruyendo su relación.

Por ahora, mantienen el silencio sobre su situación sentimental, pero sus apariciones juntos siguen dando lugar a nuevas especulaciones. Con cada gesto, la posibilidad de una reconciliación vuelve a instalarse y deja abierta la pregunta sobre si finalmente decidieron darse una segunda oportunidad.