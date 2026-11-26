En la misma línea, remarcó que, desde su punto de vista, la situación debió manejarse de otra forma y apuntó contra la decisión de Prandi de recurrir a las redes para dar a conocer lo que pasaba en su relación con Emanuel: "Yo creo que eso fue lo que comenzó todo, para mí era para resolverlo en persona y no hacerlo público, como pasó, pero bueno, ya está", dijo.

India también dejó en claro que hoy no mantiene vínculo con Julieta y que prefiere quedar al margen de los conflictos entre su padre y la actriz. Incluso reconoció que no le escribió para preguntarle cómo estaba, y explicó su distancia: "Quiero dejarlos a ellos dos solos, que ellos resuelvan sus cosas, y no me parece que yo me tenga que meter".