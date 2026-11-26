“No es que se me cae uno, sino a mechones. Así estoy todo el día”, relató. Al ver cuánto pelo le había quedado en la mano, se quebró. “Se me está cayendo mucho el pelo. Ay, Dios mío”, dijo entre lágrimas. Y añadió: “Y ni siquiera me estoy quedando pelada como cuando te hacen quimioterapia, que se te cae todo el pelo”.

La influencer recordó que volvió a usar lentes de contacto para visitar a Martín Cirio. “Para ir a lo de Martín (Cirio) me puse los lentes de contacto porque pensé: ‘No voy a ver nada’. Hace mucho que no me los ponía por la queratitis y cuando me puse los lentes de contacto vi el piso todo lleno de mis pelos", recordó.

“Yo no veo tan en detalle. Y de repente me encontré con un piso lleno, pero de mis pelos”, explicó. Fue en ese momento cuando su pareja le contó que ya se había dado cuenta de lo que ocurría.

“Y estaba Sebas. Él me miró y me dijo: ‘Sí, no te quise decir nada, pero se está cayendo mucho el pelo. Tu pelo está por todos lados’”, recordó. “Y entré en una especie de crisis ”, reconoció.

Después de contar lo que pasó, volvió a la frase con la que había intentado sobreponerse: “Una lloradita y a seguir”. También explicó por qué sigue enfocada en el tratamiento. “Nadie se enteró de nada y acá seguimos para adelante porque lo único que importa es que está funcionando el tratamiento ”.

Qué había contado Caro Trippar sobre los avances de su tratamiento

En septiembre, Trippar había grabado otro video al volver de una consulta con su oncólogo. “Creo que este va a ser el mejor video del año. Acabo de volver del oncólogo y... chicos, está funcionando el tratamiento. No entienden el nivel de felicidad. Desde que pisé casa que no paro de llorar ”, contó en ese momento.

“El nivel de felicidad que estoy manejando de que se achicó el tumor de la teta, se achicó, las cosas de acá, los ganglios, no sé, yo no entiendo nada, pero se achicaron cosas y por sobre todo en el hueso, que tenía partes blandas. Al parecer algunas de esas partes se endurecieron un poquito”, detalló.

“Ahora estoy respondiendo, el cuerpo está respondiendo a la primera línea del tratamiento y acá está, felicidad plena, todo arcoíris y rosa y felicidad”, continuó. “Esto igual recién arranca, pero contentos de que esto que estoy tomando está haciendo su efecto, y la menopausia y todo lo del tratamiento hormonal que me hicieron, mi cuerpo está respondiendo”, agregó.

En ese video también explicó qué pasos quedaban por definir: “La idea es continuar con esto, porque obviamente está funcionando, y más adelante se va viendo si se hace la mastectomía y si se hace rayos y todo el resto, pero por ahora seguimos con esto”.