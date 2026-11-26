En otra de sus publicaciones, volvió sobre el episodio y fue todavía más contundente al describir el peligro que enfrentó. " Casi nos matamos en la ruta 47. Un pozo gigante listo para matar a cualquiera en cualquier momento", expresó. Además, identificó los tramos que motivaron su bronca: " La 47 que va de Luján a Navarro es un desastre. La 42 que va a La Choza está directamente abandonada".

Finalmente, la mediática amplió sus cuestionamientos y apuntó contra los funcionarios y organismos responsables de mantener en condiciones la infraestructura vial. "¿Qué onda la gente que labura para que los argentinos tengamos un país mejor? ¡No los veo! ¿A quién le escribo? ¿Al gobernador? ¿Al presidente?", se preguntó.

Qué pidió Rocío Marengo a las autoridades tras el susto en la ruta

En otra historia de Instagram, Rocío Marengo agradeció los mensajes que recibió después del episodio y volvió a reclamar por el estado de las rutas. “Me queda claro que viajar por nuestro país y llegar a destino es seguir viviendo de pedo! ”, escribió.

La mediática dirigió su mensaje tanto a los funcionarios actuales como a quienes ocuparon o lleguen a ocupar esos cargos: “Los que estuvieron, están o estarán! Me da lo mismo quien. Hagan! Piensen en los Argentinos! Si no es por la Argentina, háganlo por la dignidad de ustedes y sus familia. Demuéstreles a sus hijos que hicieron algo por el país!”.