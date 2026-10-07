Callejero Fino salió de la cárcel y protagonizó un emotivo reencuentro con su hijo: el video

El músico había sido arrestado el 30 de agosto luego de que lo interceptaran circulando sin patente y encontraran en su vehículo una pistola Glock calibre 40 con 12 proyectiles y la numeración limada. Días atrás, la Justicia había dispuesto su prisión preventiva al considerar que existía riesgo de fuga.

Su defensa solicitó entonces morigerar esa medida y propuso que cumpliera el arresto en su domicilio de Pilar. Según consta en la resolución, el fiscal no se opuso al pedido y consideró que los riesgos procesales podían ser controlados mediante herramientas como el monitoreo electrónico y las presentaciones periódicas.

A la hora de resolver, la jueza también tuvo en cuenta que la pareja y la madre de Callejero Fino se presentaron en la audiencia y asumieron el compromiso de recibirlo y ejercer su cuidado, además del informe socioambiental favorable realizado sobre la vivienda.

De esta manera, Natanael Alvarenga, nombre real del artista, deberá permanecer dentro de los límites de su domicilio y cumplir con las condiciones establecidas por la Justicia. En caso de incumplirlas, el beneficio podría ser revocado y la situación procesal volvería a complicarse.

Cómo fue el reencuentro de Callejero Fino con su hijo

Después de permanecer varias semanas detenido, Callejero Fino volvió a encontrarse con su hijo en su regreso a casa. El emotivo momento quedó registrado en un video que compartió en redes sociales Jessica Belén, pareja del cantante, luego de que la Justicia le concediera el beneficio de la prisión domiciliaria.

En las imágenes se puede ver al músico llegando a su domicilio y siendo recibido por Karim Yadiel. Apenas lo ve, el pequeño corre hacia él para abrazarlo, protagonizando un reencuentro cargado de emoción.

“Hola, papi”, le dice el cantante al nene. Luego, mientras se funden en un abrazo y se largan a llorar, agrega: “Perdón”.

La respuesta de su hijo no tardó en llegar, también entre lágrimas: “No pasa nada”, le contesta. El video continúa con ambos abrazados y visiblemente conmovidos, hasta que el artista cierra el encuentro diciéndole ‘te amo’.

El registro fue compartido por la pareja del músico y permitió conocer el primer encuentro entre padre e hijo después de su salida del penal. Callejero Fino había solicitado cumplir la prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria desde su detención, el pasado 30 de agosto.