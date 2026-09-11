A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SIGUE LA INVESTIGACIÓN

El dato que mantiene a Callejero Fino tras las rejas: qué descubrieron sobre el arma secuestrada

Fernanda Iglesias dio detalles sobre la situación del cantante Callejero Fino, quien continúa detenido después de circular con su camioneta sin patente y un arma en el interior.

11 sept 2026, 15:35
Banner seguínos en google Primicias Ya
El dato que mantiene a Callejero Fino tras las rejas: qué descubrieron sobre el arma secuestrada

El dato que mantiene a Callejero Fino tras las rejas: qué descubrieron sobre el arma secuestrada

El dato que mantiene a Callejero Fino tras las rejas: qué descubrieron sobre el arma secuestrada

El dato que mantiene a Callejero Fino tras las rejas: qué descubrieron sobre el arma secuestrada

Callejero Fino fue detenido el domingo 30 de agosto tras un operativo policial en Tigre de control donde fue interterceptado por circular con una camioneta sin patente, a alta velocidad, y con el vidrio delantero polarizado.

Al momento de la requisa, los efectivos encontraron un arma con la numeración limada en su interior, por lo que quedó detenido junto a su primo. Los dos indicaron que iban al compleaños de J Rei, novio de María Becerra.

Leé también

Callejero Fino declaró tras ser detenido con un arma en su camioneta: qué dijo ante la Justicia

Callejero Fino declaró tras ser detenido con un arma en su camioneta: qué dijo ante la Justicia

Lo cierto es que el ex Bake Off Famosos quedó imputado por portación ilegal de un arma de fuego de guerra y supresión de la numeración registral del arma. A 11 días de su arresto, Fernanda Iglesias dio detalles de la causa en Puro Show (El Trece) y explicó por qué el cantante de RKT continúa detenido y las novedades de la investigación.

“Callejero Fino estaba en la camioneta con su primo Steven Joel Rica. Iban al cumpleaños del novio de María Becerra y los detienen en Tigre. ¿Por qué los detienen? Porque la camioneta no tenía patente y tenía el parabrisas polarizado, no se veía nada y no tenían los documentos físicos. Los policías se los llevan detenidos a los dos", comenzó la periodista.

Cómo sigue la investigación tras la detención de Callejero Fino

"¿Qué pasó? Afloró la numeración del arma entonces ahora se puede ver la trasabilidad de la pistola. Consiguieron videos donde se ve los movimientos de la camioneta porque Callejero Fino dice: la camioneta es mía pero la usa mucha gente", continuó su relato Fernanda Iglesias sobre el avanza de la investigación judicial.

Y remarcó sobre el episodio: "Él dijo que se la había robado la patente. Todas son cosas que se están investigando para ver si lo van a dejar libre o seguirá en prisión preventiva. Como él ya tiene antecedentes, si lo condenan ahora, aunque sea un mes, la condena tiene que ser efectiva".

En tanto, Iglesias remarcó que Callejero Fino cuenta con antecedentes y cumplió una condena, situación que lo complica legalmente: "Fue condenado ya por robo con armas, con lesiones y con uso de menores. Fue condenado a 7 años y 6 meses por eso, cumplió 5 de condena efectiva y dos años y seis meses en su casa", concluyó.

Cabe recordar que la Justicia rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa del artista y sigue detenido. La decisión está vinculada con las circunstancias en las que se produjo el hecho y con el riesgo de fuga y un posible entorpecimiento de la investigación.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Callejero Fino

Lo más visto