El dato que mantiene a Callejero Fino tras las rejas: qué descubrieron sobre el arma secuestrada

Cómo sigue la investigación tras la detención de Callejero Fino

"¿Qué pasó? Afloró la numeración del arma entonces ahora se puede ver la trasabilidad de la pistola. Consiguieron videos donde se ve los movimientos de la camioneta porque Callejero Fino dice: la camioneta es mía pero la usa mucha gente", continuó su relato Fernanda Iglesias sobre el avanza de la investigación judicial.

Y remarcó sobre el episodio: "Él dijo que se la había robado la patente. Todas son cosas que se están investigando para ver si lo van a dejar libre o seguirá en prisión preventiva. Como él ya tiene antecedentes, si lo condenan ahora, aunque sea un mes, la condena tiene que ser efectiva".

En tanto, Iglesias remarcó que Callejero Fino cuenta con antecedentes y cumplió una condena, situación que lo complica legalmente: "Fue condenado ya por robo con armas, con lesiones y con uso de menores. Fue condenado a 7 años y 6 meses por eso, cumplió 5 de condena efectiva y dos años y seis meses en su casa", concluyó.

Cabe recordar que la Justicia rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa del artista y sigue detenido. La decisión está vinculada con las circunstancias en las que se produjo el hecho y con el riesgo de fuga y un posible entorpecimiento de la investigación.