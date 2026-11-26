Sin embargo, la panelista señaló que posteriormente apareció otra versión sobre la relación entre ambos. “Pero ayer en LAM dieron otra información, de un escándalo entre Facundo y María porque María le había quitado la posibilidad de ingresar al country donde vivían. Lo contó Pepe Ochoa”, relató.

A continuación, Duré hizo referencia a la situación sentimental de India y precisó: “También se mencionó a la hija de Facundo, que si bien es mayor de edad, estaría saliendo con un muchacho bastante más grande, ella de 18 y él de 40”.

Frente a semejantes versiones, la periodista decidió consultar directamente a Facundo Arana. La respuesta del actor llegó a través de WhatsApp y fue contundente: “Nada para hablar sobre mi familia”. Con esas palabras, evitó dar detalles sobre lo que se estaba comentando y tampoco confirmó ni desmintió los trascendidos.

Por otra parte, Nancy Duré sumó otra información sobre el presente sentimental del actor. Según contó en Puro Show, Arana estaría comenzando una relación amorosa con Marian Saud, una diseñadora. Así, el nombre del artista volvió a quedar en el centro de las noticias, esta vez por su situación familiar y sentimental.

Qué le dijo a PrimiciasYa.com María Saud, la supuesta tercera en discordia entre Facundo Arana y María Susini

En medio de las versiones que rodean la separación de Facundo Arana y María Susini, una nueva protagonista quedó involucrada en la polémica. Se trata de Marian Saud, la diseñadora que fue señalada como una supuesta tercera en discordia en la ruptura de la pareja. Frente a las repercusiones que generó su nombre, decidió salir a aclarar públicamente cuál es su verdadera relación con el actor.

En diálogo exclusivo con PrimiciasYa.com, Marian Saud rompió el silencio y negó de manera categórica mantener un romance con el galán. Además, explicó cómo se conocieron y cuál es el vínculo que los une.

“No salgo con Facundo Arana. Nos presentó una amiga en común, nos reunimos los tres para hacer algo en mi desfile. No se pudo este año porque tenía funciones y recién empezaba. Lo va a hacer el año que viene”, explicó la diseñadora, dejando en claro que el acercamiento entre ambos tuvo un origen laboral.

Sin embargo, Marian también reconoció que compartieron distintos momentos fuera de ese primer encuentro. Incluso, contó que el actor estuvo en su casa acompañado por su perro, cuando todavía era muy pequeño.

“Me invitó con amigos a ver su obra, fuimos a comer en grupo por Corrientes. Y vino a mi casa con su perro que era muy bebé, no podía pisar la calle porque todavía no tenía todas las vacunas”, relató.

Por otra parte, la diseñadora se refirió a la publicación en redes sociales que habría despertado las versiones de un supuesto acercamiento sentimental. Según explicó, la imagen tenía como protagonistas a las mascotas de ambos y no escondía ningún mensaje especial.

“Subí una historia de los perros jugando, porque eran súper tiernos. Tengo más fotos con mi perro que mías casi. ¡No lo arrobé a él ni puse el nombre del perro!”, aclaró a este medio.

La repercusión que alcanzó aquella historia la tomó completamente por sorpresa. “Jamás pensé que dos perritos jugando haría tanto lío. Se hizo una locura que no es”, expresó.

Finalmente, Marian Saud volvió a descartar cualquier relación amorosa con Facundo Arana y definió cómo es actualmente el trato entre ellos: “Tengo súper buena onda con él. Pero no pasa nada”.