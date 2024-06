El escandaloso video que tiene como protagonistas a Jorge Rial y Marianela Mirra en Gran Hermano

Embed

“Me parece que tiene. ¿No?”, puede oírselo al entonces conductor de GH mas de 17 años atrás, refiriéndose a si llevaba ropa interior puesta, en una época en que un comentario de esas características no generaba el escándalo que hoy significa eso.

Estas imágenes dieron vuelta las redes sociales en las últimas horas, cuando desde hace tiempo se viene comparando al actual conductor de Gran Hermano, Santiago del Moro, con la etapa del ex Intrusos, quien incluso luego se enfrentó duramente con la tucumana, tras especulaciones de todo tipo.

Jorge Rial y Marienale Mirra GH 4.jpg

Marianela Mirra reveló por qué rechazó participar en los debates de Gran Hermano 2022

La exganadora de Gran Hermano 2007, Marianela Mirra, realizó picantes declaraciones durante 2022 tras la vuelta del reality a Telefe luego de muchos años.

Tras contar que no miraría más el programa, que según ella "romantiza" las historias tristes, reveló el motivo por el cual no aceptó estar en los debates.

marianela mirra 1.jpg

Además, aclaró que no reniega de la televisión, como muchos afirman, pero que tiene vida más allá de las cámaras.

"¿Por qué renegás de la TV? Todavía tenés miles de fans que esperan verte al menos en una entrevista o en una participación en Gran Hermano", le comentaron por entonces a Mirra vía Instagram.

"No reniego de la TV, reniego de tanta falta de respeto. A mí no me suma dar una nota, no es soberbia, tengo una vida fuera de GH", respondió ella, contundente.