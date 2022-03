Reapareció Marianela Mirra con un sugerente mensaje a Jorge Rial

“La realidad es que yo expuse una situación desagradable porque me ofreció trabajo y además de querer manipular lo que tenía que decir, estaban permanentemente los comentarios de baboso y paj... Yo me quise morir, porque ahí había buena onda", dijo Mirra sobre su relación con Rial.

"Cuando llegué a Buenos Aires la presión fue terrible. Yo no soy una carmelita descalza, pero no me metí con él. Me da asco. Jamás se me cruzó por la cabeza. Lo único más triste aún es que me mandó a Morla, su íntimo amigo a decirme que si yo no me retractaba por redes iba en contra de mi familia a meterlos presos. Por eso no aparecí nunca más. Esa es la historia, ni más ni menos", sumó.

"Me dan asco tipos así. Mucho tiempo estuve sin hacer nada, no por falta de apoyo, sino que no quedé bien ante esta situación como le hubiera pasado a cualquier persona".

"Recién hoy estoy volviendo a la normalidad y con el respeto de todos. El que no lo entendió, bueno. Síganle dando trabajo a él y a Luis Ventura. Son nefastos. No me quedan ganas de saber más de este medio", concluyó en un diálogo que mantuvo con Cinthia Fernández.

Jorge Rial Jorge Rial, Romina Pereiro y Alejandra Quevedo, señalada como la tercera en discordia.

Alejandra Quevedo se quebró mal al aire por ser vinculada con Jorge Rial

En un extenso diálogo con el conductor de Instalate, Cristian Vandaía, Alejandra Quevedo se quebró mal tras ser vinculada sentimentalmente con Jorge Rial y después de recibir muchos insultos en redes sociales.

"Ese fue un descargo sustancioso porque tenía todo el contenido que quería decir, porque lo primero que había que cuidar acá eran los menores de edad, mi hija, los hijos de las otras personas, me parece que lo que acá se estaba tocando, a una ex pareja mía, una amiga de la cual estoy distanciada desde hace unos años pero ha sido una muy buena amiga (Agustina Kämpfer), han pasado un montón de cosas, han metido un montón de gente detrás de una noticia, obviamente está desmentida de ambos lados. Lo que más me impactó fue lo de la tercera en discordia, lo de roba maridos, lo de poner en duda mi trabajo, cuando la producción me invita a trabajar en este programa significa que tengo una trayectoria, tengo 20 años trabajando en el medio. Lo hice de manera prolija y sin escándalos", comenzó diciendo en el programa donde trabaja a la medianoche de América Tv.

Y continuó: "Que me ofendan físicamente mujeres, tildar, levantar el dedo y señalar a una mujer que puede haber roto un hogar, no existe una mujer que rompe el hogar. Esta pareja está separada. Los dos hablan de que están enamorados. Hay un lugar donde les toca a ellos resolver, y más si estamos afuera. Hay un lugar donde él es un personaje muy fuerte y cualquier cosa que se diga a su alrededor va a ser una bomba".

Pero, el momento más duro fue cuando contó que su hija le preguntó qué estaba pasando con Jorge Rial: "No trabajé nunca con él. Tengo esta conexión por haber sido amiga de Agustina y por parte de mi ex marido que es su tatuador. De eso lugares fue fácil armar un rompe cabezas que no existe. De ahí en más hacer uso de la agresión. Habiendo menores. Lo que más me pegó fue cuando mi hija me preguntó qué estaba pasando".

"Cómo le explico para que ella entienda. En una radio hablaron de terceras en discordia, de mujeres casadas, y le tuve que explicar porque hoy iba a la escuela y no sabía si un compañerito sabía del tema por su familia. Le dije que mamá estaba en varias noticias, que se estaba hablando de ella, pero que no se hablaba muy bien. Y ella es a la que más le falto porque trabajo a la mañana, a la tarde y a la noche. Ella sabe que soy periodista. No está bueno golpearme desde ese lado, le expliqué desde el lugar donde ella pueda entender. Lo único que escuchó fue Intrusos. Me pareció muy atinado lo que dijeron. Y Flor de la V me habló después del programa. Les quiero agradecer por el trato", enfatizó la periodista de C5N en medio de un mar de lágrimas.