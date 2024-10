En medio del grave estado de Jorge Lanata, Elba Marcovecchio se hartó de las críticas y explotó

Embed

Al ser consultada por el proceso judicial en el cual está involucrada con las hijas de Lanata, Elba expresó: "A mí lo único que me importa es Jorge. Me importa mucho Jorge y mis hijos, que son chicos. Me molesta que digan que me victimizo porque nombro a mis hijos. ¿Cómo no voy a hablar de dos criaturas que están sufriendo con esto?".

Tras un breve intercambio con el programa de Mariana Fabbiani, la abogada ingresó al hospital Italiano, donde el periodista continúa internado y en estado delicado.

En su cuenta de Instagram, Elba difundió el último parte médico con detalles de la evolución de su pareja. "El paciente Jorge Ernesto Lanata continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires. Ayer presentó un cuadro de isquemia intestinal que requirió una intervención quirúrgica la cual consistió en una resección parcial del intestino delgado. Actualmente está compensado hemodinámicamente, con bajas dosis de drogas vasopresoras y asistido con ventilación mecánica. Además, mantiene una leve alteración de la función renal sin requerimiento de soporte dialítico y continúa recibiendo tratamiento con antibióticos de amplio espectro. Para mañana se ha planificado una reexploración quirúrgica con el objetivo de evaluar las condiciones generales del abdomen y del intestino en particular”, dice dicho comunicado.

Suspendieron la segunda cirugía de Jorge Lanata: "Está muy grave"

El pasado miércoles, Jorge Lanata fue operado de urgencia por una isquemia intestinal, una obstrucción en el intestino. Este jueves tenía que volver a pasar por el quirófano, pero los médicos suspendieron dicha cirugía.

El periodista Ángel de Brito dio detalles del cuadro clínico de su colega. "Tiene necrosado parte del intestino y eso presenta varias complicaciones. El problema de base, insisto, es lo respiratorio. Los pulmones no están funcionando por lo que no irrigan el cerebro y eso puede producir falla multiorgánica, esto explicaron los médicos", precisó.

"Hoy era la segunda intervención y si bien pasó la noche, está muy grave. Los médicos decidieron que salvo una urgencia no lo van a operar nuevamente, van a esperar cómo reacciona", agregó.

Ángel señaló que los profesionales que lo atienden son muy cautelosos. "La situación no es buena, hoy debería intervenirlo pero no pueden", advirtió.

Por último, el periodista mencionó que la cirugía podría concretarse en los próximos días, pero eso depende de su evolución clínica. "Con suerte quizás lo puedan hacer mañana, el domingo o el lunes. Esto es minuto a minuto", cerró.