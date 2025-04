Yanina Latorre contó toda la verdad y reveló a qué se dedica realmente Luciana Salazar

Y siguió picante: "A vos te pagaban por tuitear, vos ibas con los políticos de un lado al otro. Cuando ibas al piso del Bailando no sostenías una frase, no tenías un vocablo parecido a lo que tuiteabas".

"Yo estudio, yo me preparo, yo comunico, no necesito de tipos que me mantengan ni ándole rogando a un tipo que me garc... que me mantenga a una hija. No, yo laburo, cosa que vos no hacés hace mucho", remarcó la presentadora.

Más adelante, la conductora del ciclo reveló de qué trabaja la modelo: "Yo me dediqué a buscar tus contratos de trabajo. Tengo todos los papeles. Es monotributista. Categoría A, la más baja: 650 lucas por mes. Explicame cómo paga el botox, la casa, el Chateau, Nordelta, el pasaje de avión".

"Después me metí en las leyes de contrato de trabajo. ¿Sabés cuándo fue el último contrato de trabajo que tuvo? En 2023. ¿Sabés cuánto cobró por ese contrato de trabajo? 23 mil pesos. Hace una cosa que es muy de matufiera que es le dan de alta y le dan de baja en el mismo día".

"Del 2016 para acá hay actividad. Del 2016 para atrás vivió del agua", detalló.

Yanina Latorre volvió a apuntar contra Luciana Salazar y se defendió de sus acusaciones: "Deja de mentir"

Luciana Salazar habló nuevamente sobre Yanina Latorre e hizo fuertes acusaciones que la conductora decidió responder de forma contundente en su programa Sálvese quien pueda (América).

“Tuvo una causa por hostigamiento, pidió disculpas, que ni quiera me interesa nombrarla, y él la usó de vocera”, mencionó Luciana en dialogo con Viviana Canosa.

Frente a esto, la conductora respondió: “Luciana Salazar deja de mentir. No te pedí perdón nunca, no tuve ninguna causa por hostigamiento, vos me denunciaste y quedó en la nada. Yo cerré que vos no queres que se nombre a tu hija y yo firme que me comprometía. Jamás hablaría de un niño”.

“No te pedí disculpas nunca y no te voy a pedir por preguntarte de qué trabajas. Me parece una pregunta honesta, y la misma pregunta te hizo Mirtha Legrand pero no le dijiste nada. Sos una zorra mentirosa”, disparó.

Luego, planteó: “Tenes un problema, ¿sabes por qué me tratas de vocera? Porque seguramente vos debes haber sido la vocera de muchos políticos, acordarte cuando twitteabas y te pagaban. Ibas al piso del Bailando y no sostenías un tweet, ni siquiera hablabas de la misma manera que escribías. El ladrón creen que son todos de su condición”.

"¿Sabes qué reina? Yo tengo programa y opino porque tengo espalda. No soy vocera de nadie, no sé quién es el abogado de Redrado ni me interesa. Por ahí te lo dice para hacerse el canchero o vos te lo inventas como el 90% de las cosas que decís. Yo hablo por mi, vos por ahí sos ese tipo de mujer que anda a saber de que vive y quien la mantiene porque nunca entendí tu nivel de vida y la plata. Ya me gustaría quien te paga las cuentas y cómo mantener a tu hija. Esto es no es hostigamiento es querer saber”, finalizó.