El duro descargo de Sara Stewart Brown sobre la polémica entre Wanda Nara y Elba Marcovecchio

TW Sara Stewart Brown contra - descargo.jpg

"Por favor dejen de perseguirnos, yo no pertenezco al medio, no me gusta la exposición, me incomodan las cámaras y no tengo nada para decirles", continuó con su tajante pedido.

Así como, sobre todo, se corrió drásticamente de las especulaciones con las que Nara intentó provocar a Marcovecchio, viuda de Lanata. "En todo este tiempo ni siquiera me molesté en desmentir la cantidad de falsedades que se dijeron muy livianamente. Aprendí a las piñas que a nadie le importa la verdad, solo importa el show y el morbo para llenar horas de debates vacíos", señaló visiblemente molesta.

"Ustedes juegan un juego del que yo no quiero participar. Hay muchísima gente que sí le gusta la exposición, otros que la necesitan y están encantados cuando tienen una cámara en frente, vayan a buscarlos a ellos y todos contentos. Gracias", concluyó contundente.

Sara Stewart Brown y Jorge Lanata.jpeg

Se supo cuál es el oscuro secreto con el que Wanda Nara amenazó a Elba Marcovecchio

El pasado viernes Wanda Nara hizo un contundente posteo donde amenazó a Elba Marcovecchio y aseguró que tenía un oscuro secreto de ella que podía perjudicarla de la peor manera si salía a la luz.

En medio de las especulaciones acerca de la información que Wanda podía llevar a tener, este lunes en Sálvese quien pueda (América) la conductora Yanina Latorre le puso fin al misterio y reveló el secreto con la abogada presente en el estudio.

Embed

“A Wanda la habría llamado alguien de la familia de Lanata que sé que ve no te quiere y le habría contado que vos le cortaste la preparaba a su ex mujer y que la necesita por cuestiones de salud”, explicó mencionado a Ángel de Brito como quien transmitió la primicia.

Cómo si eso fuera poco, agregó: “Además, que te habrías mandado un par de tramoyas con la escritura de algunas de las propiedades o cosas de la herencia de Lanata”.

Además, Yanina dejó en claro que la ex en cuestión era Sara Stewart Brown, quien le donó un riñón a Jorge Lanata en 2015 e incluso Wanda hizo mención en su tweet.