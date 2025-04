Intentó secuestrar a una nena de 7 años y los vecinos le dieron un fuerte merecido

Según trascendió, el detenido no actuaba solo, sino que estaba acompañado por otros dos hombres que lograron escapar. Se cree que el plan era subir a la nena a una camioneta Renault Express blanca, que utilizarían para huir del lugar.

El pánico y la indignación llevaron a los vecinos a reducir al hombre a la fuerza mientras llamaban al 911. Algunos lo golpearon antes de que llegara la policía. En un video grabado por un testigo, el delincuente lanzó una frase que generó aún más bronca e indignación:

"Perdón, me confundí, pero igual no pasa nada. Ustedes no me conocen a mí. Yo entro y salgo enseguida, y ya sé dónde viven ustedes”.

Estas palabras encendieron las alarmas en la comunidad, que teme que el sujeto pueda quedar en libertad en poco tiempo.

El detenido fue identificado como Sergio Velázquez, de 35 años, vecino de la zona. Tras ser reducido, la policía lo trasladó a la comisaría correspondiente, donde quedó a disposición de la UFI N°2 Descentralizada de Florencio Varela, dependiente del Departamento Judicial de La Plata.

La causa fue caratulada como “sustracción de menores en grado de tentativa”, y se espera que en los próximos días se definan las medidas judiciales en su contra.

El intento de secuestro generó conmoción en Ingeniero Juan Allan y reforzó el temor entre los vecinos. No es la primera vez que se reportan hechos similares en la zona, lo que ha llevado a la comunidad a exigir mayor presencia policial y medidas de seguridad más efectivas.