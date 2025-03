Bárbara Lanata reaccionó ante las duras amenazas de Wanda Nara a Elba Marcovecchio: "Ella tiene..."

En este contexto, este lunes en DDM (América) el periodista Guido Záffora se comunicó con la hija mayor de Jorge Lanata para ver su opinión acerca de estas acusaciones.

"Vi lo que dijo Wanda y no sé a qué se refiere. Ella tiene mi teléfono y no me llamó. No me quiero meter porque evidentemente es un tema de ellas y me metió en el medio", planteó Bárbara dejando en claro que no se sentía afectada por el tema.

Al mismo, tiempo Elba se encontraba en un móvil con el programa y aseguró que hasta el momento no tuvo oportunidad de hablar sobre esto con las hijas de su esposo fallecido.

Wanda Nara amenazó con contar lo peor de Elba Marcovecchio y la abogada respondió: "Cruzó un límite"

Este viernes Wanda Nara apareció recarga en las redes sociales y causó revuelo con una serie de contundentes posteos apuntado duramente contra Mauro Icardi y sus abogadas.

Luego de hablar sobre Mauro y el conflicto con sus hijas, la conductora decidió ir directamente contra Elba Marcovecchio y escribió: "En estos días les cuento la historia de una abogada…Por respeto a su ex que ya no está estoy pensando si contarlo o no...".

"Pensé que lo peor que tenía era ser chorra de un marido internado grave, pero hay algo peor que quizás las hijas y ex que donó un órgano deberían saber. Creo que nadie le va a dar más un minuto de fama ni de aire cuando sepan lo que hizo esta mujer", finalizó.

Lo cierto es que luego de estas acusaciones, la abogada habló en comunicación con LAM (América) y aseguró: “Decir chorra, lamentablemente va a tener otra causa más porque yo no tengo por qué bancarme que nadie me diga así. Menos Wanda o quien fuera. Es una barbaridad. Me parece una falta total de delicadeza”.

“Voy a chequear el tweet y haré la denuncia que tenga que hacer. No tenía ganas en este momento de mi vida personal de estar haciendo denuncias a personas pero cruzo un límite que no corresponde. Hay muchos límites que se cruzaron”, finalizó dejando en claro que tomara acciones legales.