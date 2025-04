Se conocieron detalles del accidente sexual que Marianela Mirra habría tenido con José Alperovich: "Se la quebró"

Este jueves en Puro Show (El Trece) dieron cuenta de una versión que indica que el ex gobernador José Alperovich habría tenido una accidente sexual tras un encuentro con Marianela Mirra.

“En 2010, aterrizó un avión sanitario desde Tucumán que traía a Alperovich, que había un accidente con la bicicleta tenido a las dos de la mañana y tuvieron que hacerle una operación en su miembro masculino”, detalló Angie Balbiani.

Rápidamente, Matías Vázquez sumó: “Muchos dicen que la bicicleta se llamaba Marianela Mirra”.

Desde Tucumán, el periodista Juan Luna reconoció que a partir de una foto del ex gobernador en silla de ruedas “es que se empieza a tejer este mito”.

“El mito era que en el momento de tener una relación sexual con Marianela Mirra habría ocurrido este incidente”, completó Luna. "Se la quebró", remató Matías Vázquez.

Marianela Mirra blanqueó que está en pareja con un político que está en la cárcel: "Lo amo"

La ex Gran Hermano Marianela Mirra confirmó que está en pareja con José Alperovich, el exgobernador de Tucumán, quien fue condenado a 16 años de prisión por abusar de su sobrina.

Jorge Rial dio la primicia del vínculo de la ex participante del reality de Telefe con el político. "Entre las visitas que él recibe, hay una que llama mucho la atención porque es una cara muy conocida. Estoy hablando de Marianela Mirra, la ganadora de Gran Hermano, ella es una de las visitas habituales a la cárcel para ver a Alperovich. Fue la mujer más importante del 2007. En Tucumán todo el mundo sabe de esta relación cercana de Alperovich y Mirra. Por lo menos desde el 2009", contó el conductor de Argenzuela.

A partir de los dichos del periodista, Mirra publicó un descargo contundente en sus redes. "Mi pareja es Alperovich. Esto es de casi toda mi vida. No soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis", comenzó diciendo.

image.png

La ex GH deslizó que el conductor expuso detalles de su relación con el ex gobernador por despecho. "Nunca me hizo falta Jorge Rial, sólo te dije que no, y te obsesionaste de más. No engendro hijos en la cárcel. Voy a visitar a mi pareja porque lo amo. Y creo a muerte en él ayer, hoy y siempre", agregó.

En el tramo final de su descargo, Mirra le dedicó una frase letal a Rial. "No me quieras arruinar más la vida, es mi vida", sentenció.