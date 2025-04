Sin maquillaje ni retoques: la China Suárez se mostró al natural y causó furor

Sus seguidores, al ver las imágenes, no tardaron en reaccionar y comentaron: "Qué hermosa, siempre perfecta"; "Cuando nacés herrrrrmosaaaaaa no necesitás cirugías ni filtros ni make up"; "¡Belleza natural no hay más!"; "Sin maquillaje, sin filtro. ¿Podrán?"; "La que puede, puede y la que no, necesita 30 operaciones, usar distintos filtros y maquillarse horrible los labios" y "Al natural, bella", entre otros comentarios.