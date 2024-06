Fátima Florez habló en los premios Martín Fierro de Radio y se refirió al escándalo con Luis Ventura

“Yo me enteré después cuando terminé la obra que estábamos todos festejando. Me enteré que había pasado algo por redes, obviamente me puse muy mal y pregunté que había pasado”, explicó Fátima en su paso por la alfombra roja de la ceremonia.

Además, aseguró que tuvo una charla con el periodista para calmar las aguas y expresó: “Soy híper profesional, más allá de amistad, lo que lo quiero y lo admiro, me quedé muy preocupada así que hablé con él, se solucionó todo y fue un malentendido”.

Por último, confesó que de todas formas les queda una charla pendiente y recordó con mucho cariño sus comienzos en la radio con Luis Ventura en el año 2005.

Embed

Fátima Florez le canceló una nota a Luis Ventura, y él estalló en vivo: "Es una..."

Luis Ventura estalló de furia el último sábado en Secretos verdaderos (América TV) luego de que la humorista Fátima Florez cancelara una entrevista con el conductor.

La imitadora, por otro lado, sí le dio la nota a Nelson Castro para El corresponsal (TN). “Suspendió todo. Yo llegué al Luna Park cerca de las 18, empiezo a llamar y no me puedo comunicar. Y me manda un mensajito, ‘espérame 15 minutos que yo te llamo’”, contó Ventura.

En medio del relato, el periodista aseguró que el representante de Florez, Guillermo Marín, no tiene nada que ver en el asunto. "No me cabe la menor duda de que esto no pasa por la decisión de Marín. Creo que puso la mejor disposición, me llamó y es evidente que algo le pasó a Fátima”, expresó.

Luego, continuó y detalló: “Pasaron los 15 minutos, pasó más tiempo, más tiempo, más tiempo. Entonces, como no llamaba, llamé yo. Y entonces me dice, ¿cómo venís? Bueno, venite 19.45 y te doy un mano a mano”.

"Ahí buscaron un coche, me fui con el coche hasta, me terminé de cambiar, me maquillé, me fui para allá Y 19.45 estaba en la puerta. Me bajé del coche y cuando iba a entrar, recibí el mensaje diciendo que pedía disculpas”, siguió.

La panelista Cora Debarbieri, al escuchar a Ventura, opinó: "Si va Nelson Castro es obvio que le va preguntar sobre política. También es una falta de respeto de parte del productor y Fátima Florez, es una falta de respeto que te suspendan una entrevista a último momento".