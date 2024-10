Furia expuso el polémico "curro" de un famoso mediático y estalló un escándalo.

Embed

"¡Que hdp! ¿Por qué le cobrabas a tus fans? ¡Pobres!", exclamó el periodista. Furia explicó que lo tuvo que hacer para poder cubrir sus gastos. "Yo salí. No había un mango. No me había pagado nada. Puse: 'una foto y un video por 5 mil pesos'", explicó.

La ex GH reveló que la iniciativa tuvo mucha repercusión. De hecho, un famoso fue a quejarse el precio del combo. "Viene otro famoso y me dice: 'yo los cobro 36 mil, ¿cómo vas a cobrar 5 mil?'", contó.

Para evitar entrar en una polémica, Furia se reservó el nombre de la figura que "curra" con saludos a pedidos. "Es un negocio que existe y los youtubers lo hacen mucho", advirtió la estratega.

Furia reavivó la guerra con La Tora y explotó un escándalo

En una nota con Ángel Responde, el programa de Ángel de Brito en Bondi Live, Furia disparó contra la conductora del streaming de Telefe, La Tora.

La estratega afirmó que siente que la ex de Nacho Castañares siempre sintió celos profesionales. "Si nos ponemos a deducir, vienen los nuevos talentos... ¿a quién debería apagar porque me puede sacar el laburo?", lanzó, deslizando que ella era una amenaza para La Tora.

Ángel le recordó a Furia que dijo que La Tora llegó a tener un lugar en el streaming de Telefe por favores sexuales. "Vos dijiste que estaba ahí proque se garc... a alguien", advirtió el conductor. "Yo dije: 'es la que le chup... la pi... a Martín Morillo", retrucó la invitada.

En el vivo de YouTube en Telefe, La Tora le contestó con una frase letal a Furia. "Agua.... ¿y ajo hay? Aguantarse y a joderse, papi", exclamó, dejando entrever que no le preocupa lo que digan de ella.

Al salir de la casa, la entrenadora de crossfit nunca quiso ir al programa de La Tora porque su hermana Coy le había advertido que la rubia fue dura con los comentarios que lanzaba al aire sobre su juego en el formato. Por esa razón, Juliana le hizo la cruz y nunca la perdonó.