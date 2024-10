El verdadero estado anímico de Roberto García Moritán tras el nuevo romance de Pampita: detalles reveladores

Embed

Al tiempo que Yanina Latorre reveló: “Está desconsolado con la situación porque ella fue muy rápido. Pampita y Martín planean una vida juntos, no es chiste. Hace una semana que no se despegan, duermen todas las noches juntos o en la casa de ella Barrio Parque, o en Nordelta, o donde vive él. Ojo, para mí es una locura porque no pasaron ni 20 días”.

“Él está muy estresado por su futuro laboral, por su futuro político porque cree, y siente, que tiene su carrera política acabada. Está desconsolado y se siente mal porque, imaginate, eras el marido y estaba todo bien”, agregó.

Y por último, completó su análisis: “Te separaste y, por ahí, aspirás a un reencuentro. Te choca si estás recién separado que, a las dos semanas, la otra persona esté planeando una vida con otro. Pensás que no te quería hace mucho”.

Pampita y Martín Pepa - captura LAM.jpg

Filtran detalles del divorcio express de Pampita y Roberto García Moritán

Cuando apenas pasó algo mas de un mes de la mediática y escandalosa separación de Carolina Pampita Ardoahin y Roberto García Moritán, este jueves desde LAM (América TV) revelaron cómo terminó efectuándose un divorcio express, mientras la modelo sigue adelante con su vida y el empresario continuaba en un centro de rehabilitación en Entre Ríos.

Así, mientras Yanina Latorre contaba que la nueva relación de Pampita con el polista Martín Pepa marcha viento en popa y ya habría planes de presentación familiar y todo, Pepe Ochoa intervino con información sobre la disolución matrimonial de Carolina y el padre de su hija Ana.

“Al 24 de octubre Moritán no presentó ningún abogado, entonces el juez le va a dar lugar a lo que presentó Pampita porque se le venció el plazo a él”, aseguró el integrante del programa que conduce Ángel de Brito en las noches del canal de Palermo.

En tanto, Yanina confirmó que Carolina y Martín Pepa “ya están de novios", asegurando que "tienen los dos 46 años, tienen en claro lo que quieren”.

Y por último, refiriéndose al nuevo vínculo de la modelo, la angelita anunció que “el fin de semana es la presentación familiar en Nordelta. Se ven todo el tiempo, planean una vida juntos, él está muerto con ella, le manda flores todos los días”.