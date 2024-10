Furia contó la verdad de su conflictiva salida de Telefe y reveló cuánto facturó

“Si yo no lo hubiera dado el contenido para que me hagan mier.. no hubieran tenido para editar, pero es un enojo que ya pasó de lado, que cuando salí se charló y pregunté por qué tanto odio, por qué me eligieron a mí, por qué no pusieron a otro y no hay respuesta”, dijo la tatuada.

Y contó cómo se dio la picante reunión para poner fin al contrato que la unía con Telefe: “Lo charlé con abogados, se sientan los abogados de Telefe y yo fui con mi abogado. Igual me defendí sola, Pardi estaba al lado pobre y en un momento me dijo ‘calmate’”.

Embed

Y el conductor le consultó si le resultó fácil tomar esa decisión y ahí Furia reconoció: “No, me puse muy triste. No me pusieron ninguna traba, para nada. Se charló y siempre me ofrecieron laburo desde que salí que me dieron para firmar un contrato de artista”.

“Me ofrecieron lo mismo que a Julieta Poggio, abrir el programa y después tenés que estar en el panel en todo lo que dure Gran hermano, después es hacer un streaming”, reconoció sobre las posibilidades que le ofreció el canal para continuar.

Y luego Juliana Scaglione comentó: “Yo salí re caliente, pero no en el aspecto de enojada, sino de enojada con el público. Me habían dejado en la calle y con toda la gente afuera y la gente había puesto demasiada plata. Sé que mi hermana había tratado de explicarme muy de a poco todo porque mi cabeza era un quilombo”.

"Yo no facturé ningún millón porque no tengo ningún millón. Al formato le fue bien, gracias a la protagonista Furia. Hay gente muy buena ahí adentro y hay gente muy del ojete, hay de todo", concluyó Furia aclarando que no recaudó un millón tras su paso por el programa.

Furia

Furia reavivó la guerra con La Tora y explotó un escándalo

En una nota con Ángel Responde, el programa de Ángel de Brito en Bondi Live, Furia disparó contra la conductora del streaming de Telefe, La Tora.

La estratega afirmó que siente que la ex de Nacho Castañares siempre sintió celos profesionales. "Si nos ponemos a deducir, vienen los nuevos talentos... ¿a quién debería apagar porque me puede sacar el laburo?", lanzó, deslizando que ella era una amenaza para La Tora.

Embed

Ángel le recordó a Furia que dijo que La Tora llegó a tener un lugar en el streaming de Telefe por favores sexuales. "Vos dijiste que estaba ahí proque se garc... a alguien", advirtió el conductor. "Yo dije: 'es la que le chup... la pi... a Martín Morillo", retrucó la invitada.

En el vivo de YouTube en Telefe, La Tora le contestó con una frase letal a Furia. "Agua.... ¿y ajo hay? Aguantarse y a joderse, papi", exclamó, dejando entrever que no le preocupa lo que digan de ella.

Al salir de la casa, la entrenadora de crossfit nunca quiso ir al programa de La Tora porque su hermana Coy le había advertido que la rubia fue dura con los comentarios que lanzaba al aire sobre su juego en el formato. Por esa razón, Juliana le hizo la cruz y nunca la perdonó.