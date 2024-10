Cinthia Fernández sumó otro problema tras la pelea con Roberto Castillo y pidió ayuda desesperada

Primero, Cinthia Fernández advirtió que no le estaba funcionando correctamente su cuenta en la red social. "Gente no me estaría funcionando Instagram... ¿Les pasa o es solo a mí?", compartió sorprendida.

Y luego en otra historia ya avisó qué le sucedió: "Naaaa, Instagram me sanciona por una broma que hicimos en un reel con Fran en el 2022. ¿Poste me decís? ¿Con una peluca y muriéndonos de risa?".

"Por qué no se ocupan de las cuentas que realmente deberían restringir, que incumplen las normas comunitarias llenas de discriminación, insultos, hates y muchas cosas más", continuó indignada.

Cinthia Fernández grabó además un video donde pidió ayuda a sus seguidores y dio indicaciones para que pueda resolver el inconviente con su cuenta.

"Me banearon la cuenta, me restringieron un montón de funciones. Aparte por un video con Fran bailando con peluca. Es patético cuando uno todos los días recibe hates, discriminación e insultos. Les voy a pedir ayuda a ustedes para combatir este baneo. Estoy enojada", cerró furiosa.

cinthia fernandez problemas con su cuenta de instagram.jpg

La dura opinión de Yanina Latorre sobre el escándalo de Cinthia Fernández y Roberto Castillo

Este miércoles PrimiciasYa dio a conocer la información de una fuerte pelea entre Cinthia Fernández y Roberto Castillo durante su viaje a San Luis, en el cual la panelista acompañó al abogado en sus compromisos laborales.

Tras la repercusión que esto generó, la mediática negó la existencia de una pelea con su pareja, y Yanina Latorre en LAM, América Tv, fue muy categórica al opinar sobre la actitud de su compañera.

“Yo no le creí en el descargo a Cinthia. Puede pasar, discutiste, se fue abajo. ¿Y sabes lo que me hizo creer que la versión es verdadera? Que Cinthia cuando arrancó el descargo, y esto es muy ella, dijo 'no hay nada peor que un hotel se quiera colgar de mí para pegar una promo'. Como que el hotel buscó publicidad", comenzó diciendo la angelita.

Acto seguido, resaltó: "Yo dudo que un hotel que fuiste de canje busque publicidad con eso. Puede ser una discusión de pareja y no le gustó que nos enteremos. Yo creo la versión de Primicias Ya".

“Cuando Cinthia se peleaba con los otros maridos nunca lo asumía. Cuando la agarran en algo de eso siempre dice que no”, recordó. Además, aseguró: "¿Sabes que es más fácil? Decir 'sí, discutimos y después nos amigamos'. Cuando salen cosas se enoja siempre”.