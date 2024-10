El Turco Naim rompió el silencio sobre el divorcio con Emilia Attias: "Hay que hacer una separación legal"

"Tenemos un cariño enorme, hay veces que las personas se desincronizan y son cosas de la vida. Le pasa a todo el mundo pero cuando sos un poquito conocido llama más la atención”, reflexionó.

Y agregó: “Siempre hay un poquito de cortocircuito, sino no te separas. Pero la amo profundamente, es Emi para mí y yo soy para ella Nani. Seguimos siendo".

“Todo se tiene que terminar hermoso, bien, y nunca se sabe la vida. Son 20 años juntos, tenemos una vida, una hija…que se yo si dentro de 10 años…”, confesó.

Por otro lado, habló acerca del divorcio y aseguró: “No firmamos pero sí estamos en vías porque hay que hacer una separación legal por las cosas y porque nosotros tenemos que seguir nuestras vidas y tenemos cosas en común. Más que nada por eso”.

En cuanto a los rumores de un retraso en los papales por una intención de reconciliarse, expresó: "¿Cómo no voy a firmar un divorcio? Primero que todo, el respeto. Por los años que estuvimos juntos, el respeto que yo le debo a ella, nosotros terminar estos años juntos de una manera bella, altruista y 0 onda de todas las cosas que se dicen. No hay agresión y no hay pelea”.

Por último, negó estar viviendo un nuevo romance y aseguró que las versiones de terceros en discordia y discusiones públicas eran puros inventos. “Son recontra boludeces que la gente tiene una imaginación muy grosa y reconozco que me causa gracia”, sentenció.

Emilia Attias y el Turco Naim

Se supo el drama que Emilia Attias vivía con el Turco Naim a la hora de hacer el amor

Emilia Attias y el Turco Naim se separaron después de 20 años de relación. Yanina Latorre dio la noticia en LAM (América TV) y no solo dio el nombre del tercero en discordia.

La panelista también indicó que tenían problemas en la intimidad y que eso fue uno de los motivos que habría llevado a la actriz a vivir una aventura con Nicolás Francella.

“Ella no quería saber más nada. Lo intentó por la hija. De un día para el otro llegó y le dijo ‘no te aguanto más’. Él entró en un mood complicado. Además de todo, la depresión lo llevó a hacer cosas que no están buenas. Ella llegó un día y lo rajó. La pasó mal bastantes años. Él sin laburo, ella bancando todo, encima no sexo”, comentó la angelita.

lUEGO, dijo: “Ella laburaba, le reclamaba sexo que él no le estaría dando porque era un tipo deprimido. Él casi 60, ella casi 40, joven, muy bomba, madre".

"Y no me lo niegues, Emilita, porque tengo todo que lo certifica. La banco a ella. El tipo grande, deprimido, todo el día tirado, y vos en la plenitud de tu edad, hormonada, espléndida, todo...”, cerró Yanina Latorre.