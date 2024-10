Por qué no hubo eliminado este jueves en Bake Off Famosos

Sin embargo, ante la ausencia de Callejero Fino, los concursantes terminaron quedándose.

“Tuvimos las primeras dos pruebas con Callejero y ustedes, y tuvieron el mismo nivel. Cosas buenas y malas. Él se ausentó en esta prueba donde otra vez el nivel fue muy parejo para los 5”, les explicó Betular.

“Al no estar presente Callejero, sería muy injusto para ustedes una eliminación. Los queremos ver a todos en el próximo episodio. Felicitaciones”, reveló el pastelero.

Wanda Nara acorraló a Callejero Fino y su novia con una íntima pregunta en Bake Off Famosos

Jésica Belén, novia de Callejero Fino, estuvo como invitada a Bake Off Famosos, Telefe, junto a otros familiares de los participantes del reality gastronómico y Wanda Nara incomodó a la pareja con una picante pregunta.

"Cuánto hielo Calle, ¿son una pareja fogosa'", les consultó la conductora al ver cantidad de hielo que estaban utilizando. A lo que el cantante reaccionó entre risas luego: "¡Pará, Wanda! ¿Qué te pinta paparazzi? ¡Querés saber todo!".

"Yo sólo pensé que venía a hacer una torta", dijo la novia del cantante. Luego, mientras seguían con la preparación del plato, Wanda incomodó a la pareja al preguntarle cómo fue la preparación de la boda, dando por seguro que habían dado el sí.

"Todavía no nos casamos", respondió ella. "¿Cómo que todavía no hubo boda?", retrucó la animadora. Y el cantante explicó por qué aún no formalizaron el vínculo con el casamiento: "No, tenemos muchísimos planes juntos antes de casarnos. Aparte, cuando me case quiero tenerla toda".

"¿Y qué tiene que ver? ¡Te podes hacer una fiesta con todos los shows que haces!", le marcó Wanda Nara. Pero el artista musical insistió en la razón por la cual aún no hubo boda: "Ella (Jésica) se merece una fiesta de verdad".

"Que no te chamuye y si te pidió casamiento, que lo haga", le dijo sonriendo Wanda Nara a la novia del cantante y ella le garantizó que él es un hombre de palabra.