Una famosa periodista de A24 sorprendió a todos al anunciar su embarazo: "Vienen gemelas"

"Bueno, contá", accedió la periodista. "Vamos a darle un aplauso a Cata que está embarazada", afirmó, feliz por su compañera.

Por su parte, Cata se mostró entusiasmada porque será mamá de gemelas. "Son dos. Se vienen gemelas!", acotó, llena de felicidad por la hermosa noticia.

La periodista comentó que las nenas tiene mucho apetito. "Tengo un montón de antojos! ¿No vieron que comí un montón de empanadas? Hace tres meses estoy que no paro de comer porque son dos", detalló.

El emotivo posteo de Cata De Elía al anunciar su embarazo

Cata De Elía compartió un emotivo posteo en su cuenta de Instagram luego de contar su embarazo al aire en A24.

"Acepté una oferta de una app de citas que me daba un mes gratis. Buscaba extranjeros para practicar inglés y no engancharme. Pero mi primera y única cita fue con @nicolasbeis . Hicimos match, salimos, nos enamoramos y… un mes después de conocernos, me enteré de que estaba embarazada. ¡De gemelas!", reveló la periodista en el posteo.

Cata mencionó que el deseo de ser madre lo tenía hace mucho. "No les puedo explicar lo que esto significa para mí. Soñé con ser mamá por años. Hice tratamientos, pasé por pinchazos, lágrimas, y cuando ya había dejado de buscarlo, cuando ya pensaba que no iba a pasar… pasó", agregó.

Y finalizó: "Estar embarazada de estos dos milagros es lo más fuerte y lindo que me ha pasado, y le agradezco al universo cada día por esta oportunidad".