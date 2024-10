Fernando Burlando enfrentó la denuncia a Moritán y dio su sincera opinión de la separación de Pampita

Luego de desligar a Moritán de esta grave acusación, Fernando Burlando dio su opinión de la escandalosa separación del momento en la farándula.

Embed

"Es un tema que me duele y no me gusta ver finales así. Recé porque sea algo pasajero pero Caro es una mujer que cuando toma determinaciones las toma, ella es así", precisó.

"Estoy en una encrucijada porque yo los vi juntos y felices y no puedo imaginarme otra cosa", reconoció el abogado, quien es cercano a los dos.

"A mí no me importa quién tomó la determinación porque estas crisis pasan en todas las familias del mundo. Sarah (su hija con Barby Franco) tiene adoración por Anita", reconoció.

Y expresó al respecto: "Todos podemos tener crisis. Me dediqué solamente a decirles que no le den de comer a quienes quieran separarlos, nada más".

"Estas situaciones puedan darse de dos maneras: en armonía o en guerra. Creo que la armonía va a llegar porque hay una criatura y son dos personas adultas. La esperanza mía emocional está depositada ahí", concluyó Burlando.

fernando burlando intrusos.jpg

El Gigoló reveló su pasado muy cercano a Moritán y dio su veredicto de los memes

El Gigoló Javier Bazterrica reapareció en televisión después de algunos memes que circularon en las redes donde lo comparaban a Roberto García Moritán tras su escandalosa separación de Pampita.

El mediático no pudo evitar reírse al ver algunos de los memes y reconoció: “Para mi no hay ningún parecido. Él estuvo con Pampita y yo con la hermana de Flavio (Mendoza). Tiene mucha más facha que yo".

Además, sorpresivamente contó cuál era el vínculo cercano que tenía Moritán: "Él y la familia son empresarios y tienen mucha plata, han tenido muchísimo dinero y no creo que tenga que haber estado con Pampita para estar en la política".

Embed

"Conozco a la familia. Desde que está en la política le perdí el rastro, hablamos alguna vez por Facebook y WhatsApp. Hablamos de la vida de él, tengo hasta los chats", continuó el Gigoló.

El mediático detalló que conoce a Moritán desde que tiene 14 años: "Iba al colegio con mi hermano mayor, que vive en España, y Moritán venía siempre a comer a casa, era verlo todo el tiempo".

"Era el mejor amigo de mi hermano y venía siempre a casa, yo si puedo hablar de cómo es él. Su familia ha tenido mucho dinero. Sus empleados en el bar que tenían lo amaban y le pagó a todo el mundo", explicó el Gigoló sobre su pasado cercano al ex de Pampita.

Y cerró con firmeza: "Te puedo asegurar que (Moritán) se casó enamorado y no podía creer la mujer que tenía al lado. Apostaba a esa pareja, pienso que puede haber un arreglo".