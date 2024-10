El Gigoló reveló su pasado muy cercano a Moritán y dio su veredicto de los memes

Además, sorpresivamente contó cuál era el vínculo cercano que tenía Moritán: "Él y la familia son empresarios y tienen mucha plata, han tenido muchísimo dinero y no creo que tenga que haber estado con Pampita para estar en la política".

"Conozco a la familia. Desde que está en la política le perdí el rastro, hablamos alguna vez por Facebook y WhatsApp. Hablamos de la vida de él, tengo hasta los chats", continuó el Gigoló.

El mediático detalló que conoce a Moritán desde que tiene 14 años: "Iba al colegio con mi hermano mayor, que vive en España, y Moritán venía siempre a comer a casa, era verlo todo el tiempo".

"Era el mejor amigo de mi hermano y venía siempre a casa, yo si puedo hablar de cómo es él. Su familia ha tenido mucho dinero. Sus empleados en el bar que tenían lo amaban y le pagó a todo el mundo", explicó el Gigoló sobre su pasado cercano al ex de Pampita.

Y cerró con firmeza: "Te puedo asegurar que (Moritán) se casó enamorado y no podía creer la mujer que tenía al lado. Apostaba a esa pareja, pienso que puede haber un arreglo".

El comprometedor y explosivo chat de Moritán antes de su boda con Pampita: "Acá vemos lo que piensa"

La separación de Pampita y Roberto García Moritán sigue sumando nuevos capítulos y terminó de explotar en los medios tras la filtración de los chats que hizo la modelo el fin de semana con su ahora ex pareja, donde revela las fechas de las conversaciones cuándo aún estaban juntos.

Pampita aclaró además que la separación se dio el viernes 20 de septiembre para despejar cualquier tipo de dudas sobre las fechas del final del vínculo ante las versiones que circulaban.

"Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha", indicó desde sus historias en Instagram.

Lo cierto es que Majo Martino contó en Mañanísima, El Trece, un revelador chat que dejaría en evidencia el plan que habría pensado desde un comienzo Moritán de tener un vínculo con una famosa para crecer en su carrera política.

"El sentimiento si fue genuino o no, es inchequeable. Pero él tenía todo programado en su cabeza de salir con una figura pública", sentenció la periodista sobre el inicio del romance entre Moritán y Pampita.

"Él ha intentado con otras famosas antes", acotó Estefi Berardi. Y Majo leyó luego el chat de una persona cercana a él con datos concretos: "Lo conoce muy bien a Roberto", advirtió.

Y continuó adelante con ese mensaje : "La verdad que inventan, es un nabo y no sabe hacer política, y se la están cobrando todos. Aparte de que está corto de guita en serio. Si fuera corrupto capaz tendría plata y Pampita no lo denigraría tanto. La única que le salió bien es hacerse el que tenía plata con Pampita para ser su marido".

"Pampita dice la verdad, todos dicen que es un...", señaló la persona en ese mensaje que leyó al aire Majo. Y además contó que Moritán cambió su equipo de trabajo el fin de semana para poder llevar adelante este complicado momento sentimental y laboral.