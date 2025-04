Evelyn Von Brocke reveló que encaró a Moritán tras el cruce al aire: "Lo que me ofendió fue..."

En ese momento, Evelyn reaccionó con todo. "Vos hablás de amarillismo pero cuando estabas recién casado con Pampita, tuve mucha información, me llegaban evidencias, mensajes y demás. Las guardé por 3 años, y cuando salió, lo hemos abordado con mucho respeto porque la queremos a Pampita y a la familia. Me parece ingenuo que pienses que somos los crueles al exponer algo que hacen ustedes", expuso.

Al ver incómodo a Roberto García Mortián, la conductora del ciclo, María Belén Ludueña, intervino: "Acá pongo los límites yo. La nota la traje yo, no soy egoísta ni hago cosas cerradas, pero con la familia no. Tengo códigos y no me gusta que pasen estas cosas".

En una nota con PrimiciasYa, Evelyn Von Brocket contó qué habló con el empresario en el corte luego del ida y vuelta: "Después, en la pausa, me acerqué a Roberto y le dije que esas no eran formas, que si él es político tiene que aguantar un poco, y que si necesita pruebas, yo se las podía dar".

"A mí me ofendió que diga que los programas de espectáculos son amarillistas. Me ofendió muchísimo. Yo voy a defender a los programas de espectáculos porque si no hacen lo que quieren y nadie puede decir nada de un famoso. Son famosos, no prestigiosos", agregó.

La periodista reveló cuál fue la respuesta de Moritán ante su planteo. "Me respondió que él había visto todo el año pasado cuando dijimos que él habría tenido relaciones paralelas. Y manifestó que todas las personas que habían afirmado eso, inclusive la supuesta amante, eran todas desequilibradas", detalló.

Por último, Evelyn enfatizó que hay "buena onda" con todas sus compañeras. "Cuando terminó el programa, me fui a camarín y saludé a mis compañeras. Hablé con la productora con muy buena onda. Me dijo que todas tenemos que ir acostumbrándonos al rol de cada una", concluyó.

María Belén Ludueña frenó en seco a Evelyn Von Brocke en pleno vivo y terminó llorando: "Los trapos sucios..."

Este martes se desató una suerte de batalla campal en Mujeres Argentinas (El Trece), cuando su conductora María Belén Ludueña retó en vivo a Evelyn Von Brocke por una pregunta políticamente incorrecta que le hizo a Roberto García Moritán, de visita en el programa.

Lo cierto es que todo comenzó cuando el ex de Pampita se refirió a su decisión de alejarse un poco de los medios en esta nueva etapa, deslizando una suerte de crítica a la prensa al asegurar que fueron "bastante crueles" con él y con determinados temas.

Fue allí cuando Von Brocke intervino punzante. "Vos hablás de amarillismo pero cuando estabas recién casado con Pampita, tuve mucha información, me llegaban evidencias, mensajes y demás. Las guardé por 3 años, y cuando salió, lo hemos abordado con mucho respeto porque la queremos a Pampita y a la familia. Me parece ingenuo que pienses que somos los crueles al exponer algo que hacen ustedes", le dijo serena pero con firmeza.

Ante la cara de incomodidad de Moritán, Ludueña no dudó en frenarla en seco. "No sé a qué vas con esto. Soy parte importante de este programa y no me gusta. Hay familia de por medio, hagan lo que quieran pero no va", disparó visiblemente molesta. Y mientras que el empresario quiso mediar invitando a Evelyn a mostrar o decir lo que quisiera, Von Brocke respondió desafiante que podría mostrar muchas cosas.