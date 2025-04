Sergio Lapegüe recibió el alta médica tras su internación por una neumonía: "Siempre hay..."

El periodista, que estuvo internado durante cuatro días, explicó sobre su hospitalización: "Siempre hay posibilidades de que te puedas contagiar de cualquier otra cosa, así que cuando más o menos me vieron que ya no tenía fiebre -estuve dos días sin fiebre- me mandaron a casa".

"Ahora el tratamiento va a ser ambulatorio, en casa", agregó el presentador.

Cabe recordar que hace un tiempo el comunicador enfrentó un cuadro de neumonía que agravó su estado de salud, y además el año pasado sufrió una recaída.

Por último, sobre su vuelta a la televisión, afirmó: "El lunes ya estoy para volver a la tele porque tengo ganas, pero no puedo. La verdad es que estoy muy agitado y cansado".

Sergio Lapegüe

Por qué Sergio Lapegüe no hizo su programa: el problema de salud por el cual fue internado

Este lunes, Lape Club Social comenzó de una manera diferente en la pantalla de América TV. Resulta que su conductor, Sergio Lapegüe, se ausentó y su equipo tuvo que salir a dar explicaciones.

"Como verán, no está Sergio Lapegüe", comenzó diciendo Mauro Szeta, el periodista especializado en policiales que se encargó de reemplazarlo junto a Marina Calabró.

Inmediatamente, se encargaron de dar detalles de las razones que llevaron a esta ausencia. "No, le mandamos un beso fuertísimo. Se está recuperando de un temita bronquial, pero muy pronto va a estar con nosotros. Estamos acá con todo este equipazo de Lape Club Social Informativo para hacer el programa en un día super especial", indicó Marina.

PrimiciasYa se contactó con Bochi, la mujer del periodista, y contó los detalles sobre su estado de salud: "Venía maso hace unas semanas, hasta que su malestar no se iba, se fue a hacer ver al sanatorio y le detectaron neumonía. Como es asintomático, quedó internado el domingo y no sabemos hasta cuándo estará en la clínica", reveló.

Recordemos que desde hace un tiempo, Lape estuvo complicado por un cuadro de neumonía y el año pasado ya tuvo una recaída, que preocupó a sus seguidores, dados los antecedentes.

“Estuve faltando estos días en las redes porque tuve un complejo sistema respiratorio con asma, broncoespasmo y principio de neumonía”, había contado Sergio en sus historias de Instagram.

En cuanto al tratamiento y cuidados, explicaba: "Estoy con una batería de medicamentos tremendos que me están haciendo calmar este dolor. Mucho cansancio, mucha tos y moco... la alergia influye también en todo esto".