Aparecieron los nuevos videos que Viviana Canosa presentó en su denuncia contra Lizy Tagliani

"Son parte de la prueba aparentemente", explicó el conductor Rodrigo Lussich al mostrar las imágenes de los videos en cuestión. Luego, Sebastián Centeno, persona del círculo íntimo de Florencia Peña, le explicó al conductor la postura de la actriz ante este grave tema.

"Viviana presentó una foto y unos videos en un jacuzzi donde está Marley, Lizy y Flor. Pertenece a un programa de Por el mundo en pandemia", se indicó desde el entorno de la actriz.

"El video es en la casa de la costa de Marley. Dice que en esta fiesta había drogas y menores, una locura total", leyó Lussich sobre lo que exponen desde el entorno de Peña sobre las imágenes.

"Estábamos con el hijo de Flor, Felipe, con Mirko y los productores. Florencia es inocente y no tiene nada que ver, no para de laburar nunca y habla para defenderse porque no puede entender esto. Decidió salir con los tapones de punta ese mismo día y sino salía dirían por qué no habla", continuó.

"Florencia decidió aportar su teléfono a la Justicia si es necesario porque no hay nada que la relacione con esto", concluyó, luego de lo que fue la firme defensa que hizo la propia Flor Peña tras haber sido involucrada por Canosa en esa grave acusación.

La feroz crítica que hizo estallar a Viviana Canosa en El Trece

Hace unos días, Viviana Canosa denunció en su programa en El Trece a Lizy Tagliani, a quien vinculó con el caso Marcelo Corazza, acusado de presunta corrupción de menores.

Tras su contundente exposición mediática, la conductora fue a los tribunales de Comodoro Py, donde apuntó contra la capocómica y otras figuras del ambiente artístico.

Este martes, en Intrusos, América Tv, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares compartieron al aire fragmentos de una feroz crítica que publicaron en Clarín sobre el descargo de Canosa en su programa.

"La nota se titula 'Viviana Canosa, sin red: el salto al vacío de una arquitecta del escándalo' y la firma el periodista Alejandro Seselovsky", precisó Rodrigo Lussich, que leyó algunas parte del artículo, que habría provocado la indignación de la conductora de El Trece.

"'No es virtuosa, es decidida. No es genial, es determinada. Paga con osadía lo que le falta de ingenio. Dura, Viviana, a la rodilla, sin estómago ni contemplaciones. Es de las que te venden talento pero abrís el paquete y era voluntad', dice Seselovsky", detalló el periodista.

Días atrás, trascendió que Viviana Canosa no estaba conforme con cómo tomaron el tema de su denuncia contra Lizy Tagliani en algunos programas de El Trece, como Mujeres Argentinas y Puro Show. Ahora, a eso se suma esta feroz crítica de Alejandro Seselovsky en Clarín.

En una nota con Infama, el periodista Marcelo Polino reveló que la conductora tuvo una reunión con Adrián Suar, gerente de programación del canal de Constitución: "Sé que las conversaciones entre Suar y ella fueron en un tono elevado. No fue fácil".

El periodista mencionó que Canosa provocó malestar en El Trece. "En el canal están enojados. Ella (Canosa) le prometió a Suar que no iba a hablar más en la tele ni acusar a colegas y se comprometió ir a Comorodro Py a ratificar (la denuncia) el lunes", anticipó en el ciclo de Marcela Tauro.