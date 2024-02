Gran Hermano: Bautista cumplió su promesa y compuso una canción para la casa

En le letra hizo rimas con los nombres de sus compañeros: "Juliana, te vas, le dijo Manzana... y a Licha, quizá, se pueda chapar", "Alex comió seis huevos a la ligera", "Zoe y Lucía, robaron la juguera”, "Lucha seguí, cocinando cosas.... un guiso quizá, que Virgi se copa", "Si sobre demás... El Chino lo morfa".

En algunos momentos, Bautista se olvidó la letra del tema, pero se mandó a improvisar. "Faltan Nico y Sabri", advirtió el artista y decidió invetnar en el momento: "Nico botón.... quemaste en el confesa.... Sabri sin poncho, no puede dormir siesta", cerró.

Pese a los errores, los compañeros del uruguayo lo aplaudieron y felicitaron por su interpretación. "Perdón, la canté como el ort...", reconoció el muchacho.

La reacción de Jorge Rial tras el tenso momento entre Furia, Santiago del Moro y la producción de Gran Hermano

Anoche, Furia explotó al aire contra Santiago del Moro y la producción de Gran Hermano. La figura del reality Telefe expresó su indignación mientras Martín, su compañero, estaba por dar a conocer a quien iba a salvar de la placa de nominados.

"Háganlo mierda, háganlo mierda o sino me voy yo, corta, me voy yo", disparó Juliana, que estaba nominada junto a Manzana, que esta semana la desafío con medirse en el voto telefónico.

“Yo no me como los mocos y no me digan que me calle, harta estoy”, sumó la figura de GH, ante la mirada de asombro de Santiago del Moro.

posteo jorge rial.jpg

En su cuenta de Twitter, el periodista Nacho Rodríguez comentó: "¿Me parece a mí o Furia expuso a la producción? Qué fuerte este momento… ¿Que hubiera hecho @rialjorge en esta situación?".

En respuesta a ese posteo, Jorge Rial añadió: "Entro a la casa al toque y hablo a solas con ella. Metía a todos los pibes en los cuartos y un mano a mano. Sin red".

Furia crece placa a placa. Por esa razón, hoy no está dispuesta a que nadie la cuestione dentro y fuera del juego. Martín decidió sacarla de la placa para evitar que siga creciendo. ¿Seguirá siendo la favorita del público?