Furia se sacó y le gritó a Santiago del Moro en pleno aire y disparó contra la producción de Gran Hermano

Furia enojada y Santiago del Moro - cpatura1 GH 2023.jpg

Algo nervioso y descolocado por la situación en pleno vivo, Santiago se rio como para calmar las aguas, pero la doble de riesgo, lejos de calmarse, se levantó del sillón y siguió gritando: “Yo no me como los mocos y no me digan que me calle, harta estoy”.

“Bueno, basta”, intervino nuevamente el conductor tratando de ordenar el aire del programa, que debía continuar con su dinámica habitual. En tanto, antes de volver a sentarse en su lugar la furiosa hermanita le habló a quien fue su mejor amiga dentro de la casa, Catalina Gorostidi, que quedó eliminada dos semanas atrás: “Volvé boluda, volvé”.

Embed

El video de la violenta agresión de Furia a Manzana en Gran Hermano: ¿habrá sanción?

El miércoles por la noche, después de la gala de nominaciones, Furia y Manzana tuvieron una discusión feroz. El referente del RKT decidió enfrentar a Juliana, que es un personaje fuerte en el juego luego de superar varias placas.

furia manzana.jpg

Cuando terminó la gala, Federico y Juliana estuvieron a los gritos en el jardín. "Disfrutá el pucho que me robaste, ladrona!", le recriminó él, a lo que ella respondió: "No te lo robé, me lo diste, gato de m... Ahí tenés lo que te cambié... dejá de bardearme gratis, ¿quéres cámara sor...?".

A los pocos minutos, cuando la cosa parecía que se había calmado, Manzana estaba sentado en la cocina cuando pasó Furia y le tiró una hamburguesa por la cara. "¡Acá tenés la hamburguesa de m... que te regalé!", exclamó. "Pero pará!", le contestó el joven.