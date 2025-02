Jorge Martínez y su diagnóstico: el doctor Norberto Furman confirmó su enfermedad de base

"Después entró en una cascada donde le costó salir, sobrevino la pandemia y no escapó de la depresión. Cuando una persona ya hace las cosas por rutina y no siente placer ha entrado en un estado depresivo. La soledad es un mal consejero para personas que pasan por procesos depresivos", siguió el médico.

Y agregó: "Es fundamental que él pueda salir y tener incentivos para poder seguir adelante. Tener un objetivo le va a permitir salir. Hoy la prioridad la tiene su cerebro, estimo que con suerte, buen acompañamiento y una buena terapia con medicación vamos a tener a Jorge Martínez otra vez con nosotros".

Más adelante, la panelista Paula Varela que el actor, tras recibir el alta, no volvió a La Casa del Teatro. "Desde La casa del teatro me dicen ‘nosotros ya no tenemos nada que ver con Jorge Martínez. Se está haciendo cargo una mujer, no va a volver para acá. Él se internó porque tenía que hacer una limpieza grande con temas de medicación'", contó.

"Esta internación fue después del episodio donde él en un momento está en La Casa del Teatro, luego de almorzar, donde el comedor ya está vacío. Él va solo, había alguna persona de cocina, se sienta en la ventana y empieza a balancearse como tirarse. En ese momento lo ve alguien desde adentro y lo rescata", recordó la periodista.

La hija de Jorge Martínez dio detalles sobre la salud del actor: "Está contenido"

El pasado viernes 3 de enero el reconocido actor de telenovelas Jorge Martínez fue internado de urgencia luego de un intento de suicido a sus 78 años en la Casa del Teatro, lugar donde se encontraba viviendo.

Al parecer, el actor estaba atravesando un difícil cuadro depresivo y en medio de la preocupación por su salud, su hijo habló en Puro Show (El Trece) para dar actualizaciones acerca de su padre.

“Mi papá en este momento está internado en una clínica en Ramos Mejía tras ser derivado desde el Hospital Rivadavia", contó Agatha Martínez.

Luego, relató: "Él ingresa al Rivadavia el domingo 29 de diciembre. Estuvo varios días internado y después de estudios clínicos, psicológicos, neurológicos y psiquiátricos él recibe el alta clínica y la derivación a esta clínica psiquiátrica para continuar evaluándolo".

“En el traslado lo acompañó mi hermano, Emiliano. Fue bien recibido. Está contenido y está cuidado. Lo más importante creo que es eso, que está atendido por profesionales. Nosotros estamos a la espera de cualquier tipo de parte o información que nos pueda dar la clínica”, remarcó.