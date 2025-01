La palabra de Jorge Martínez tras intentar quitarse la vida: "Se juntó todo"

Martínez fue diagnosticado con depresión en el centro de salud mental Ducont, en Ramos Mejía. Su hija Agata Martínez declaró que su padre “está contenido y cuidado”, a la vez que espera los resultados de los estudios neurológicos y psiquiátricos.

Desde su internación, el actor envió un mensaje de voz. "Tuvimos que subtitularlo para que se entienda”, aclaró Lío Pecoraro antes de revelar el audio. “Hola, sigo internado, pero no pueden hacer nada. Es un tema muy particular, no puedo contar esto por teléfono”, dice Jorge.

El actor se encuentra lúcido en cuanto al tiempo y el espacio, además de que no perdió su calidez y envió un saludo muy sentido a los periodistas del ciclo que se emite por Crónica TV: “Les deseo un 2025 extraordinario, como se merecen. Que vuelvan al programa que me encanta ver los sábados y domingo y bueno, lo mejor para ustedes, un beso grande”.

Sobre su salud, hizo hincapié en las causas que lo llevaron a ese estado: “Y bueno, todo junto, se juntó todo Lío, ya hablaremos personalmente de todo”.

El estremecedor relato del hombre que le salvó la vida a Jorge Martínez

El viernes pasado trascendió la trágica noticia de que el actor Jorge Martínez había sido internado en un centro psiquiátrico tras un intento de suicidio en la Casa del Teatro.

Actualmente el reconocido galán de telenovelas continúa el centro de Ramos Mejía y en A la Tarde (América) hablaron con Jonatan, el encargado de la Casa del Teatro que rescató a Jorge.

“Recibimos un llamado, me dan el comunicado y me cruzo por Av. Santa Fe para ver dónde lo podía encontrar. Le grité, le dije que se calme, que me espere. Él logra verme, me hace algunas señas que no entendí pero ahí me dio un poco de tiempo para subir", comenzó contando el hombre.

Luego, recordó: “No sabría decirte lo que le habrá pasado pero pude tranquilizarlo. Estaba al borde vacío pero cuando yo subo al noveno ya había salido del panorama ese".

Sin embargo, hubo un segundo intento y Jonatan explicó: “La primera vez lo puedo tratar de tranquilizar y hablarlo, pero el automáticamente se vuelve a parar y me dice 'me quiero morir'. Ahí es donde yo lo vuelvo a agarrar de los brazos y después lo tomo del hombro porque es una persona grandota”.

En el mismo programa, el periodista Daniel Ambrosino contó la charla que tuvo con la presidenta de la Casa del Teatro, que está a la espera del informe médico para ver si Martínez podrá regresar al lugar o no.