La dura decisión que tomó Benjamín Vicuña tras las amenazas de muerte que recibió la China Suárez

Amenazaron de muerte a La China Suárez: los crueles motivos

La China Suárez volvió a estar en el centro de la escena tras conocerse este lunes que hubo dos denuncias en la Justicia. Una ya había salido a luz, la otra causa sorpresa y rompe todo: ¿Contratan sicarios para matar a la actriz?

Según informó Gustavo Mendez en Mujeres Argentinas (El Trece) “son dos denuncias. A ver. A la mañana se va a estar presentando en la justicia Agustín Rodríguez, abogado de María Eugenia China Suárez Ribeiro. La primera denuncia es que tiene que ver con una cautelar que ya habían presentado en diciembre, es en el plano civil, es en contra de Wanda Nara”.

“Teniendo en cuenta lo que declaró cuando llegó a la Argentina y también los posteos en Instagram. Hostigamiento… Y lo otro, amenazas de muerte”, sumó luego el periodista causando sorpresa.

“Están haciendo una investigación de una cuenta que quiere contratar sicarios para quitarle la vida a María Eugenia. Una cosa es el hate, que te pueden decir me gustás, no me gustás. Otra cosa es que se reúnen para pedir, juntar dinero para contratar un sicario. Esto está en las redes sociales. Hoy no hay jurisprudencia. No hay jurisprudencia”, resaltó Mendez.

Por último, dijo: “Pero sí la Justicia tiene que investigar cuando hay una amenaza de muerte. Por más que en lo digital no hay jurisprudencia como este caso. Son dos, se están armando ahora. Me imagino que aunque sea digital, se hará la presentación”.