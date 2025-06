Grave acusación de Viviana Canosa en contra de Adrián Suar y Pablo Codevilla

Y luego remarcó: "No me siento contenida pero en ninguno de los canales que estuve. En los últimos años, estuve en los lugares incorrectos. Quedo como la conflictiva, la mina que hace quilombo y no me siento cómoda. Yo no puedo pelearme con la rebeldía que tengo porque sería pelearme conmigo".

Estas declaraciones, tal como informó este portal, no gustaron para nada a las autoridades del canal que la tiene contratada. "Me voy a tomar 3 días por algo personal. Lo pedí hace mucho tiempo y cuando me lo dieron, sentí alivio porque voy a trabajar con mucha angustia".

Tras la información que dio PrimiciasYa el día viernes, Viviana Canosa vuelve a estar en el centro de la polémica. Según pudo enterarse este portal, su continuidad en El Trece está en peligro tras una serie de declaraciones fuertes que hizo en su debut en el canal de streaming Carnaval Stream, donde comparte espacio con Jorge Rial, Alejandro Fantino y Fabián Doman.

Durante la emisión, la conductora no escatimó en críticas hacia su actual canal: “Debuté en Canal Trece hace unos meses, al segundo día, Suar y Codevilla me querían echar a la m...”, arrojó. Además, denunció presiones internas: “Todos los días hago el programa con los huevos en la garganta para no autocensurarme”.

Con todo esto las autoridades de El Trece no habrían tomado bien estos dichos, y su contrato está en revisión. Además, desde su estreno el 10 de marzo, el ciclo de Viviana en Vivo no logra mejorar su rating en las tardes del canal del solcito.

Con promedios de 2 a 3 puntos y picos que no superan los 4, según los datos de Kantar Ibope Media, pierde ampliamente frente a Cortá por Lozano en Telefe y, en ocasiones, también frente a DDM en América TV. En este sentido, las polémicas y denuncias que realizó Canosa en las últimas semanas no lograron revertir la baja audiencia.

Lo cierto es que después de unos días en silencio, este domingo 8 de junio, Viviana Canosa habló en el programa de Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, El Run Run del Espectáculo (Crónica TV) y no desmintió la información que dio PrimiciasYa: “Estoy escuchando muchas cosas pero ya no sé qué es cierto y que no. Que fluya”, fue la particular respuesta que dio la periodista.