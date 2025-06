Marcelo Polino confesó cuál es el mayor miedo de Lizy Tagliani sobre la audiencia con Viviana Canosa

Embed

Y remarcó: "El juzgado que tiene la causa del niño es muy respetuoso en las formas y la contienen un montón. Pero de todas maneras hasta que esta causa no caiga, ningún juez firma una adopción plena si hay uno de los papás involucrado en una situación con la Justicia".

"En todos los casos es igual. Yo ayudo a formar carpeta de parejas que quieren adoptar y me ha pasado de gente que no es famosa y quiere adoptar y ha aparecido una causa de alguno de los adoptantes y en muchos casos volvió atrás y en otros hasta que no se solucionó no lo firman, que me parece perfecto", continuó Marcelo Polino.

Y cerró explicando todos los pasos que se dan en una adopción: "Desde la experiencia que tengo creo que esto va a llegar a buen término pero hasta que no caiga la causa el niño no va a poder pasar a la adocpión plena, que es un trámite bastante largo. Una vez que el juez lo da, los papás tienen que hacer un juicio de adopción para poder ponerle el apellido y eso lleva otro tiempo".

Viviana Canosa y Lizy Tagliani.jpeg

Fue primicia: confirman cuándo finaliza el programa de Viviana Canosa en El Trece

En medio de la lucha por el rating y las fuertes declaraciones y denuncias por abuso de Viviana Canosa, el viernes pasado PrimiciasYa adelantó que la decisión de El Trece con su programa Viviana en vivo era ponerle punto final. Y este martes su supo cuándo llegará a su fin concretamente.

"Levantan el programa de Viviana Canosa en julio", informó esta mañana Santiago Riva Roy en El ejército de la mañana (Bondi Live), y como principal motivo remarcó que fue "el escándalo que se generó en Viviana en vivo luego de su denuncia a personas del medio, involucrando la pedofilia de forma muy poco responsable".

Al tiempo que sumó: "Me acaba de llegar esa información. Lo tengo chequeado. Ella ya empezó a expresar cierto malestar. Lo hizo en el stream donde participa de noche", donde ya deslizó que allí siente más libertad que en la televisión abierta.

Fue allí que el periodista confirmó contundente: "Le levantan el programa en julio, cumplidos los tres meses. Eso hoy, 10 de junio, es así".