La inesperada actitud de Viviana Canosa con Lizy Tagliani en la Justicia tras su grave acusación: los detalles

Y amplió al respecto: "La idea era que Viviana le pida disculpas y esto se termine pero no sucedió. Se van a ofrecer más pruebas, presentar un descargo: 'no hay motivos para retractarse cuando te avala la verdad'".

"Canosa redobla la apuesta y lejos de pedir disculpas ratifica lo expuesto", apuntó la panelista sobre el contraataque legal que prepara Viviana Canosa contra Lizy Tagliani, batalla que promete nuevos capítulos.

Marcelo Polino confesó cuál es el mayor miedo de Lizy Tagliani sobre la audiencia con Viviana Canosa

Marcelo Polino habló a fondo del escándao entre Lizy Tagliani y Viviana Canosa, quiene se verán las caras en una audiencia judicial y en caso de no llegar a un acuerdo, irán a juicio.

La misma será este jueves 12 de junio en el Tribunal Número 8 de Lomas de Zamora en lo que es una denuncia de Tagliani contra Canosa tras sus polémicas declaraciones públicas donde la acusa de dañar su nombre.

Marcelo Polino, íntimo amigo de Lizy, se refirió a este tema en charla con Mediodía bien arriba (TV Pública) y contó cuál es el mayor miedo de la conductora en la previa a esa audiencia con Canosa.

"Todo el grupo quiere justicia. En el caso particular de Lizy tiene un aditivo muy importante que está en juego la adopción de su hijo. Es el punto que la tenía más preocupada, al menos en lo privado", explicó el periodista.

Y remarcó: "El juzgado que tiene la causa del niño es muy respetuoso en las formas y la contienen un montón. Pero de todas maneras hasta que esta causa no caiga, ningún juez firma una adopción plena si hay uno de los papás involucrado en una situación con la Justicia".

"En todos los casos es igual. Yo ayudo a formar carpeta de parejas que quieren adoptar y me ha pasado de gente que no es famosa y quiere adoptar y ha aparecido una causa de alguno de los adoptantes y en muchos casos volvió atrás y en otros hasta que no se solucionó no lo firman, que me parece perfecto", continuó Marcelo Polino.

Y cerró explicando todos los pasos que se dan en una adopción: "Desde la experiencia que tengo creo que esto va a llegar a buen término pero hasta que no caiga la causa el niño no va a poder pasar a la adocpión plena, que es un trámite bastante largo. Una vez que el juez lo da, los papás tienen que hacer un juicio de adopción para poder ponerle el apellido y eso lleva otro tiempo".