La firme respuesta de Barby Silenzi tras los picantes dichos de Dalila por El Polaco: "Me busca pelea y él ni..."

"Por lo que vi que dijo es que hablo de mi cara porque ella no sabe cómo soy como persona. Así que por lo que entendí es que una mina mucho más linda sería, ¿no? Entonces no entramos ni ella ni yo. Igual, El Pola quién es como para merecer algo mejor. No sé, no entendí nada a dónde quiso llegar", indicó.

"Que hable lo que quiera, no me va ni me viene. Lo que sí veo que me busca pelea a mí, me da risa. Que se pelee con gente de su nivel, no conmigo que soy fea de cara y no soy cantante", continuó firme Barby Silenzi.

En tanto, la pareja de El Polaco aseguró: "Lo único que sé es que a la gente no se la elige por lo físico se la elige por la clase de persona es y con el Pola formamos una familia. Sobre todo soy una persona sana y sin adicciones".

Y dejó en claro que tanto ella como el cantante ni hablan de lo que expresa la cantante: "Él ni la registra, sólo la llama cuando ando necesita artistas para un show de él (se ríe), sino ¿para qué le va a hablar?", cerró categórica.

Las polémicas declaraciones de Dalila sobre Barby Silenzi

En una nota con el programa Desayuno Americano (América Tv), Dalila reavivó aquella polémica que instaló el año pasado cuando reconoció haber tenido un affaire con El Polaco y disparó picante contra su novia, Barby Silenzi.

“Al Polaco te lo cruzaste? ¿Hablaste con él?”, le consultó el cronista del ciclo que conduce Pamela David. Y ahí Dalila lanzó picante y entre risas: "No, capaz la señora le pegó un cachetazo y lo llevó a la casa, qué se yo".

"¿No hablaste más con él?", indagó el periodista. Y la cantante explicó con un mensaje directo hacia su colega y disparando contra Barby Silenzi.

"Y mirá, el mundo es tan grande... Pero él es un tipazo. ¿Y sabés qué Polaco? Te mereces una mina muchísimo mejor. No sé si como yo porque tampoco yo soy fiel", respondió categórica.

"Barby quedó enojada con vos, ¿te dijo algo?", insistió el cronista. Y Dalila comentó desafiante: "Me importa... Con esa cara, dale, imaginate si le sacan el maquillaje".