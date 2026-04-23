Barby Silenzi habló de su relación con El Polaco y confirmó cuántas veces se separaron: "Tenemos..."

"Estuvo muy buena toda la nota, ¡me encantó! Sí, seguimos juntos y vivimos juntos. Vimos la nota y nos cagamos de risa", afirmó la madre de Elena y Abril.

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"Él siempre está haciendo chistes sobre eso. Pero no es tan así, imagínate que no se puede sostener una relación si estás un día bien y otro mal", destacó sobre los dichos de su pareja al aire.

Y se sinceró sobre las tensiones que pasaron a lo largo de estos años juntos y pudieron resolver: "Sólo nos separamos dos veces y en distintos años. Creo que la primera vez fue en 2022, que duró un mes, y la segunda el año pasado, por dos meses. No es para nada minuto a minuto (como dijo El Polaco con humor en la entrevista), eso es más un chiste".

"Pero está todo bien y como dijo él nos seguimos eligiendo y tenemos una familia hermosa con nuestras hijas a las que amamos con locura y todo eso es más fuerte que cualquier pelea", continuó Barby Silenzi.

En ese sentido, la bailarina comentó entre risas que nada de lo que sucedió entre ellos fue determinante para separarse definitivamente: "Me mata que me hacen quedar como que yo le perdono todo y no, la verdad que nada fue tan grave entre nosotros como para tener que perdonar", concluyó.

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El Polaco confesó qué particular carrera comenzará a estudiar y sorprendió a todos

En la entrevista con Mario Pergolini en Otro Día Perdido, El Polaco dejó a todos boquiabiertos al contar cuál será su próximo desafío personal: comenzar a estudiar para convertirse en piloto de avión.

“Lo que voy a hacer es algo que me gustó de chico: piloto de avión. Voy a arrancar ahora a hacer las clases”, sostuvo con total seguridad el cantante de cumbia.

El conductor, con experiencia propia en el tema, no dudó en alentar la decisión: “Yo lo hice, las primeras 40 horas las vas a pasar genial”.

Acto seguido, le explicó que la elección no fue casual, sino que surgió de un miedo que lo acompañó durante años: “Era insoportable viajar conmigo. He estado en viajes donde se caían todas las máscaras”.

Cuando Mario quiso saber dónde iniciaría sus estudios, El Polaco fue concreto: “Ahí en Berazategui". Y ante la curiosidad de si también pensaba incursionar en helicópteros, dejó en claro cuál es su intención: “No, avión”.