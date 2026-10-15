Dalila picante contra Barby Silenzi por El Polaco: "Te merecés una mina muchísimo mejor"

"¿No hablaste más con él?", indagó el periodista. Y la cantante explicó con un mensaje directo hacia su colega y disparando contra Barby Silenzi.

"Y mirá, el mundo es tan grande... Pero él es un tipazo. ¿Y sabés qué Polaco? Te mereces una mina muchísimo mejor. No sé si como yo porque tampoco yo soy fiel", respondió categórica.

"Barby quedó enojada con vos, ¿te dijo algo?", insistió el cronista. Y Dalila comentó desafiante: "Me importa... Con esa cara, dale, imaginate si le sacan el maquillaje".

En cuanto a su salud, Dalila además se refirió a la polémica que se instaló tiempo atrás tras unos videos de sus shows que circularon en las redes y remarcó: "¿Cómo adicciones? No, no. Una cosa es que te guste el champán y otra cosa son las adicciones. Por qué todo el mundo... Ay no, es adicta. ¡Pará! No me hagan prender el ventilador porque te puedo asegurar que acá se ensucia más de uno en el ambiente", concluyó con seguridad.

La confesión de Dalila sobre El Polaco y la explicación a su marido

La cantante Dalila confirmó en el programa de streaming Pelotuchos, Pelotuchas su acercamiento con El Polaco y cuestionó al cantante no decir la verdad de lo que ocurrió entre ellos.

“Hace muchos años que nos conocemos y justo una vez se dio en un teatro en Rosario, le contaron que yo estaba, se levantó de la suite donde estaba y salió a verme”, dijo al principio la cantante.

Y siguió su relato admitiendo después que la otra persona en cuestión se trataba de El Polaco: “Ahí salimos abrazados en algunas fotos. Todavía no consumamos el acto. Y ya que está, voy a ser muy honesta, porque si fui honesta con mi pareja... él me llama para su cumpleaños, me invita, yo voy, estuve en el camarín".

"Y en algún momento me pidió que cantara, le dedicara una canción, le canté y sí... Terminamos a los besos", confesó sin vueltas Dalila sobre lo que pasó aquella vez con su colega.

Además explicó que luego fue ella quien le admitió a su marido lo que había sucedido con El Polaco: "Yo ya sabía que cuando llegara me iban a decir que tenemos que hablar. Sí, hablé y le dije la verdad. Fui muy sincera. Le dije que estuve en falta, le pedí disculpas y que la decisión era suya (por si quería separarse)", cerró.