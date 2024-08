La firme respuesta de Carlitos Nair Menem cuando compararon a Alberto Fernández con su papá

Al puntualizar sobre el escándalo, el hijo del ex jefe de Estado aseguró: "Creo que la Casa Rosada es un lugar sagrado. Un lugar para respetar. Si ves el sillón de Rivadavia lo mirás pero no te vas a sentar y saltar (arriba). Es una falta de respeto al patrimonio de los argentinos. Yo te puedo garantizar que mi papá eso no lo hizo".

Carlitos también se refirió al vínculo cercano que había entre el actual presidente Javier Milei y su padre. "Él siempre ha sido un gran admirador de mi papá. Yo le he pasado llamadas suyas (en el pasado)", reveló.

Aunque la relación con su padre no fue fácil en un principio, con el tiempo, Carlitos logró acercase a Menem y forjar una lazo único.

image.png

Se viralizó un nuevo video de Tamara Pettinato hablando con Alberto Fernández desde el sillón de Rivadavia

A unas pocas horas de la reaparición pública de Tamara Pettinato en los distintos programas en los que trabaja después de la viralización de los dos escandalosos videos tomando cerveza y manteniendo una charla hot con el entonces presidente argentino Alberto Fernández, este sábado se difundió un tercer fragmento de aquella polémica grabación.

El material fue difundido por Infobae, quien detalló que fue grabado durante un encuentro en Casa Rosada en enero de 2022.

Si bien este nuevo video dura unos pocos segundos, se oye claramente una conversación entre ambos, con Tamara sentada en el sillón presidencial. Allí, Alberto le dice “Ahora tenés que decírmelo”, e inmediatamente la hija de Roberto Pettinato respondo “Te amo mucho, te amo”. “¿Estás segura?”, repregunta Fernández y la mediática responde sensual: “Más o menos. Pero ahora que soy presidenta, te voy a mandar a matar”.

Tamara Pettinato - tercer video capturas.jpg

“Pero, ¿me amás o no me amás?”, se lo escucha insistir a Alberto Fernández en la grabación mientras graba el polémico video con su teléfono celular. “Te amo. Y por eso te voy a matar ahora”, asegura Tamara Pettinato.

La aparición de este nuevo material fílmico se produce en medio del escándalo desatado tras la denuncia judicial de Fabiola Yañez contra su expareja, Alberto Fernández, por violencia de género mientras convivían en la quinta de Olivos.