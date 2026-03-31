Pericia clave: qué busca determinar la Justicia sobre Fabiola Yáñez y su vínculo con Alberto Fernández
El Juzgado N°20 de la Ciudad de Buenos Aires ordenó una pericia sobre Fabiola Yáñez en el marco de la causa por obstrucción de vínculo iniciada por Alberto Fernández.
La Justicia dispuso evaluar la salud mental de Fabiola Yáñez en medio de su conflicto con Alberto Fernández
La Justicia ordenó una pericia psiquiátrica sobre Fabiola Yáñez en el marco de la causa por obstrucción de vínculo iniciada por Alberto Fernández, en un giro que podría impactar también en la denuncia por violencia de género que tramita en la Justicia federal.
El estudio, previsto para realizarse este martes a partir de las 11:30, buscará establecer si Yáñez se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales al momento de tomar decisiones vinculadas a los hechos investigados.
Además, el cuestionario incluye la posibilidad de analizar si hubo una “alteración morbosa” producto del consumo de alcohol o psicofármacos.
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Dos causas paralelas y un solo escenario judicial
El caso se da en un contexto de doble frente judicial entre ambas partes. Por un lado, Yáñez denunció a Fernández por presunta violencia de género en el fuero federal. En ese expediente, ella figura como víctima y no puede ser sometida a este tipo de pericias.
Por otro lado, el expresidente inició una causa en la Justicia civil en la que acusa a su expareja de impedirle el contacto con su hijo en común, Francisco. Es en ese expediente donde el juez habilitó la evaluación psiquiátrica.
Según la resolución judicial, el estudio se realizará en base a documentación ya incorporada al expediente, como historias clínicas y testimonios aportados por la parte acusadora. La imputada, en tanto, manifestó que no desea participar de la evaluación, por lo que el análisis se limitará a esos elementos, salvo que cambie de postura.
El objetivo central de la pericia será determinar si, al momento de los hechos investigados, Fabiola Yáñez contaba con la capacidad de comprender la criminalidad de sus actos y de dirigir sus acciones, tal como lo establece el artículo 34 del Código Penal. En ese sentido, los peritos deberán analizar el estado de sus facultades mentales y evaluar si existió alguna alteración que pudiera haber afectado su conducta.
La resolución también establece límites claros sobre el alcance de la pericia. El juez rechazó incluir aspectos vinculados a la interpretación de las conductas investigadas como manifestaciones de una patología, al considerar que esos puntos no resultan pertinentes para la investigación penal y parten de supuestos aún no probados.
Asimismo, se descartó por el momento la evaluación del estado actual de Yáñez y de un eventual riesgo para sí o para terceros, debido a su negativa a participar en la medida. No obstante, se dejó abierta la posibilidad de incorporar ese análisis si la imputada decide someterse al examen.
En paralelo, se confirmó la participación como perito de parte del psiquiatra Rafael Ángel Herrera Milano, mientras que tanto la Fiscalía como la defensa y la asesoría tutelar podrán proponer otros especialistas en un plazo de tres días. La decisión judicial busca avanzar en la determinación de la responsabilidad penal en un expediente que continúa en etapa de investigación.