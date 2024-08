Tamara Pettinato reveló la charla que tuvo con Alberto Fernández tras la filtración del polémico video

Acto seguido, le dio el espacio a la panelista para expresarse acerca de lo sucedido y en medio de las preguntas la misma reveló que recibió un llamado del ex presidente apenas estalló el escandalo por el famoso video de ambos en su despacho.

"¿Vos hablaste después de la aparición del video con el? ¿Puede ser que te haya dicho conta la verdad y decí que no pasó nada?", fue la pregunta disparadora que le realizó el conductor.

Lejos de evadirlo, Tamara confirmó el hecho y explicó: "Más que nada hablamos porque yo quería saber en el momento que estaba pasando. No sabia ni que video era, cuando me lo muestran, no escuchaba el sonido y no sabia que era".

"Me llamó para decirme lo apenado que estaba porque estoy pasando por este momento y porque me veo involucrada en algo que no tengo nada que ver y que no quería que salga a la luz”, concluyó.

Tamara Pettinato confesó el duro comentario que le hizo su hijo en pleno escándalo: "Lo que más me angustió"

A una semana de explotado el escándalo a causa de sus videos con Alberto Fernández en Casa Rosada, reapareció públicamente Tamara Pettinato. Si bien en primer lugar hizo su primer descargo anoche desde su programa de streaming, ahora ahondó un poco más sobre el asunto con Ernesto Teneunbaum en Radio con Vos.

Además de volver a decir cómo se sintió todos estos días, por primera vez se refirió al impacto que el escándalo tuvo en su hijo Milo. "Pensé que no le llegaba demasiado porque tiene 14 años y no mira C5N, no mira tele. Pero me dijo que lo vio en Tik Tok", confió de entrada.

Y acto seguido, detalló: "Él me dijo 'me pone triste lo que dicen de vos'. Creo que el día que más me angustié fue ese. Hay una cosa incontrolable, llega cualquier cosa a cualquier edad".

"Ahí le tuve que explicar que somos una familia pública, que pueden opinar de nosotros para bien o para mal, lo hice faltar al colegio por las dudas, le fui preguntando día a día si le habían dicho algo", concluyó todavía angustiada.

Vale recordar que Milo es fruto de la relación que Tamara Pettinato tuvo con el productor Martín Moyano, de quien actualmente está separada aunque mantienen una buena relación entre ellos.