La gran sorpresa que se llevó la China Suárez al llegar a Milán por el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi

Desde las sus redes sociales, la China compartió imágenes de sus primeras horas en Milán, donde se mostró al lado de Icardi y participó de un evento de una marca de cosmética vegana.

la china suarez mauro icardi en milan evento.jpg

“Felicidades, gracias por invitarme”, escribió la actriz en idioma inglés en una publicación en Instagram al lado de Mauro y la fundadora de la marca, la maquilladora Gabriela Elio.

La China fue una de las figuras famosas que participó del evento y mostró imágenes de cómo la pasa en Italia, totalmente relajada al lado de su pareja, con quien blanqueó el romance en el verano y desde ese entonces se muestran inseparables.

En las últimas horas circuló que Benjamín Vicuña había viajado allí para ver a sus hijos Magnolia y Amancio, rumor que el actor chileno desmintió en charla exclusiva con PrimiciasYa.

Mirá las fotos de la China Suárez en Milán junto a Mauro Icardi.

china suarez en milan acompañando a mauro icardi.jpg

china suarez en milan acompañando a mauro icardi 2.jpg

china suarez en milan acompañando a mauro icardi 3.jpg

Benjamín Vicuña enfrentó los rumores de viaje a Milán tras enojarse con la China Suárez: "Estoy..."

Luego de que trascendiera que Benjamín Vicuña habría viajado a Milán, Italia, para reencontrarse con sus hijos Amancio y Magnolia y traerlos de vuelta a Argentina, PrimiciasYa habló con el actor y desmintió esta información.

Cabe recordar que hace casi dos semanas, La China Suárez viajó a Turquía junto Mauro Icardi y sus tres hijos para acompañar al futbolista a cumplir con sus compromisos con el Galatasaray. Luego, viajaron hacia Milán porque Icardi tiene una audiencia de divorcio y deberá enfrentarse a su ex, Wanda Nara.

"No viajé, estoy en Buenos Aires trabajando. No es es así como dijeron", sentenció Vicuña en diálogo con este portal y asegurando que no estaría enojado con la actriz por no haber regresado el viernes pasado con los chicos al país.

Cabe destacar que si bien la China había acordado con sus ex regresar al país al cabo de una semana, la realidad es que cambió de opinión, se quedó en Estambul para por estas horas viajar a Milán para seguir acompañando a Icardi.

Vale recordar que días atrás el actor chileno ya se había expresado públicamente, haciendo saber su descontento por el manejo de su ex con sus hijos en el país turco.

En tanto, por ahora se desconoce qué pasará con Rufina, la mayor de las hijas de la ex Casi Ángeles junto a Nicolás Cabré: si se quedará en Europa o regresará a Buenos Aires.