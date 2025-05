Benjamín Vicuña enfrentó los rumores de viaje a Milán tras enojarse con la China Suárez: "Estoy..."

"No viajé, estoy en Buenos Aires trabajando. No es es así como dijeron", sentenció Vicuña en diálogo con este portal y asegurando que no estaría enojado con la actriz por no haber regresado el viernes pasado con los chicos al país.

Cabe destacar que si bien La China había acordado con sus ex regresar al país al cabo de una semana, la realidad es que cambió de opinión, se quedó en Estambul para por estas horas viajar a Milán para seguir acompañando a Icardi.

Vale recordar que días atrás el actor chileno ya se había expresado públicamente, haciendo saber su descontento por el manejo de su ex con sus hijos en el país turco. En tanto, por ahora se desconoce qué pasará con Rufina, la mayor de las hijas de la ex Casi Ángeles junto a Nicolás Cabré: si se quedará en Europa o regresará a Buenos Aires.